Volvo Cars otwiera linię montażową akumulatorów w belgijskiej fabryce

Zakład w Ghent to jedna z dwóch europejskich fabryk Volvo Cars. Ten działający od 1965 roku obiekt produkcyjny zatrudnia dziś 6500 osób i wytwarza przede wszystkim mniejsze modeli marki, w tym XC40. To właśnie z tego miejsca samochody trafiają na europejskie rynki, w tym także do Polski. To właśnie w Ghent zostanie wyprodukowany pierwszy w pełni elektryczny model Volvo, zatem linia montażowa akumulatorów jest naturalną i niezbędną inwestycją – informuje Volvo w komunikacie.