Volkswagen napędza UEFA EURO 2020: specjalna koszulka jako… bilet

Odliczanie trwa: 12 czerwca w Rzymie zostanie rozegrany mecz otwarcia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2020. Po raz pierwszy mistrzostwa odbędą się w 12 krajach. Volkswagen, który jest oficjalnym partnerem tej imprezy, podaruje kibicom w miejscach rozgrywek tzw. Mobility Shirts. Koszulki te nie tylko przykuwają uwagę swoim wzorem, ale też są przepustką do skorzystania z szeregu przywilejów. Kibic, który zeskanuje smartfonem z koszulki kod QR uzyska dostęp do specjalnej strony internetowej stworzonej przez Volkswagena. Za jej pośrednictwem będzie miał możliwość skorzystania na dogodnych warunkach z pojazdów przyjaznych środowisku naturalnemu. Dla przykładu, kibic otrzyma bony uprawniające do korzystania z usług firm bike-sharingowych albo do wypożyczenia skutera elektrycznego. Volkswagen podjął w tym celu współpracę z zewnętrznymi partnerami. „Chcemy, by myśląc o mobilności, kibice piłki nożnej w pierwszym rzędzie pomyśleli o Volkswagenie” – powiedział dyrektor ds. marketingu Volkswagena Jochen Sengpiehl. Volkswagen wykorzysta mistrzostwa przede wszystkim do tego, by informować o zaletach elektromobilności i debiucie rynkowym modelu ID.3. „Nie chcemy, by ludzie postrzegali nas jedynie jako firmę produkującą samochody, zamierzamy położyć nacisk na zaprezentowanie dokonującej się u nas zmiany, w wyniku której stajemy się dostawcą wszelkich usług z zakresu elektromobilności. Zaproszenie firm partnerskich do naszego zespołu podczas mistrzostw jest więc zupełnie oczywiste”. Żeby otrzymać Mobility Shirt, kibice powinni zarejestrować się na stanowisku Volkswagena znajdującym się w strefie kibica w danym mieście i podać swoje nazwisko, adres e-mailowy oraz rozmiar odzieży. Kibic zostanie poinformowany mailem, kiedy tylko koszulka będzie gotowa do odbioru. Koszulki będą dostępne w każdym mieście, w którym odbędą się rozgrywki, z wyjątkiem Baku. W Monachium, w którym niemiecka drużyna rozegra trzy mecze grupowe, oraz w Londynie, Volkswagen będzie obecny nie tylko w strefie kibica, lecz również będzie miał swoje stanowisko na stadionie. Na rękawach koszulki zaprojektowanej specjalnie dla Volkswagena znajduje się oficjalne logo turnieju UEFA EURO 2020 oraz logo Volkswagena. Szczególny znak umieszczono na piersi – w herb miasta, w którym odbywają się mecze, wkomponowano wizerunek znanego mostu z tej metropolii. W Monachium jest to Wittelsbachbrücke, w Rzymie Most św. Anioła, a w Londynie Tower Bridge. Mosty symbolizują szczególny związek istniejący między miastami, w których będą rozgrywane mecze. Turniej odbywający się w całej Europie ma w przenośnym znaczeniu pomóc w pokonywaniu granic, ma budować mosty między narodami.