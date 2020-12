Volkswagen wdraża ekologiczny transport akumulatorów do modeli ID.3 i ID.4

Poznań, 4 grudnia 2020 r. – Transport akumulatorów do elektrycznych modeli ID.3 i ID.4 staje się bardziej przyjazny środowisku i jeszcze bardziej efektywny. W zakładzie w Zwickau uruchomiono ostatnie ogniwo zielonego łańcucha logistycznego z Polski, przez Brunszwik do fabryki w Saksonii. Mowa o urządzeniu, które całkowicie automatycznie rozładowuje dostarczane koleją akumulatory. Dzięki nowemu systemowi logistycznemu emisja dwutlenku węgla ma się zmniejszyć o 11.000 ton rocznie w porównaniu z transportem wykorzystującym samochody ciężarowe. Odpowiada to rocznej emisji CO2 przez miejscowość liczącą 1.000 mieszkańców. „Dzięki zielonemu i efektywnemu transportowi wnosimy istotny wkład do redukcji CO2 w koncernie i bilansowej neutralności klimatycznej Volkswagenów ID.3 i ID.4” – powiedział Thomas Zernechel, szef działu logistyki w koncernie Volkswagen.

Nowe urządzenie uruchomili w Zwickau Reinhard de Vries – dyrektor działu Technika & Logistyka w Volkswagen Saksonia oraz Wolfram Günther – minister ds. Energii, Ochrony Klimatu, Środowiska i Gospodarki Rolnej kraju związkowego Saksonia. Reinhard de Vries: „W koncernie Volkswagen zakład w Zwickau stał się centrum kompetencyjnym w dziedzinie elektromobilności w Europie. ID.3 i ID.4 są tutaj wytwarzane w sposób neutralny dla klimatu. Przyjazny środowisku transport akumulatorów to kolejny ważny element w tworzeniu fabryki wolnej od szkodliwych emisji, prace nad tym prowadzimy w ramach koncernowej strategii „goTOzero”. Jesteśmy na właściwej drodze: od 2017 roku udało nam się zmniejszyć emisję CO2 w zakładzie w Zwickau o 60 procent – to ponad 100.000 ton rocznie”.



Minister Wolfram Günther odpowiedzialny za sprawy energii i ochrony klimatu pochwalił projekt: „Volkswagen jest liderem w tej dziedzinie. Potrzebujemy takich rozwiązań w całym przemyśle i logistyce. Tu wdraża się bardzo konkretne zmiany w zakresie energii i ochrony klimatu. Dotyczy to także wielu innych projektów, produktów i procesów w gospodarce Saksonii. W dziedzinie ochrony klimatu i zmian w energetyce przemysł jest ważnym, innowacyjnym i niezbędnym partnerem. Jednocześnie okazuje się, że potrzebujemy znacznie szybciej i znacznie więcej energii ze źródeł odnawialnych. To bardzo ważne dla Saksonii jako miejsca produkcji przemysłowej”.



W celu zapewnienia przyjaznych środowisku dostaw do zakładu w Zwickau, moduły akumulatorów przewozi się koleją z Wrocławia najpierw do fabryki Volkswagen Group Components w Brunszwiku. Do transportu za pośrednictwem DB Cargo wykorzystuje się w Niemczech wyłącznie „zieloną” energię elektryczną. W Brunszwiku moduły są automatycznie rozładowywane, a następnie montuje się je przygotowując gotowe akumulatory. Te z kolei zostają automatycznie załadowane na wagony i przewiezione koleją do Zwickau. Także w tym wypadku wykorzystywany jest prąd ze źródeł odnawialnych. W Brunszwiku na odcinku między stacją rozładunkową Harvesse a halą zakładową pojemniki z modułami transportuje się elektrycznymi ciężarówkami, ponieważ do hali montażowej nie doprowadzono jeszcze torów kolejowych.



Pracownicy działu logistyki koncernu Volkswagen stworzyli specjalne pojemniki transportowe, w których przewozi się zarówno moduły akumulatorów, jak i gotowe, zmontowane „baterie”. Pojemniki zaprojektowano w taki sposób, by maksymalnie wykorzystać przestrzeń i możliwości obciążenia wagonów. Aktualnie między Brunszwikiem a Zwickau kursuje tygodniowo pięć pociągów – ta liczba wkrótce wzrośnie.



Urządzenia wykorzystywane w Zwickau i Brunszwiku należą do najnowocześniejszych tego rodzaju w przemyśle. Wysoki stopień automatyzacji jest ważnym warunkiem efektywnego montażu akumulatorów w niemieckich fabrykach. Głównym elementem urządzenia pracującego w Brunszwiku są wagony transportowe, a w Zwickau podnośniki, z których każdy może podnieść ładunek o masie 25 ton. Poruszają się one na własnych szynach wzdłuż pociągu i automatycznie podnoszą lub opuszczają z wagonów pojemniki z modułami lub zmontowanymi akumulatorami. Załadunek i rozładunek pociągu trwa jedynie około pięć godzin.