CNH Industrial, Accenture i Microsoft pracują razem nad rozwojem skomunikowanych pojazdów przemysłowych

Pięcioletnia umowa przewiduje stworzenie globalnej sieci centrów cyfrowych, które umożliwią CNH Industrial zwiększenie posiadanych zdolności cyfrowych.

Londyn, Mediolan, Nowy Jork, 04 grudnia 2020 r.

Accenture (NYSE: ACN) i Microsoft (NASDAQ: MSFT) współpracują z CNH Industrial (NYSE: CNHI/MI: CNHI), która firmie z sektora dóbr kapitałowych ma pomóc w zwiększeniu własnych zdolności cyfrowych oraz umożliwić tworzenie „inteligentnych”, skomunikowanych produktów i usług.

Program jest integralną częścią inicjatywy CNH Industrial w zakresie transformacji cyfrowej, w ramach której spółka zamierza zwiększyć przychody, zbudować zespół wspomagany przez technologie cyfrowe oraz wzmocnić zrównoważony charakter działalności.



Kluczowym elementem pięcioletniej współpracy jest stworzenie globalnej sieci centrów cyfrowych — w Brazylii, Europie, Indiach i Stanach Zjednoczonych — gdzie trzy firmy będą współdziałać w zakresie projektowania i wdrażania usług cyfrowych oraz zarządzania ich świadczeniem. Dzięki tym usługom produkty marek CNH Industrial staną się jeszcze bardziej inteligentne i funkcjonalne, jeszcze bezpieczniejsze i jeszcze bardziej zrównoważone.

Skomunikowane pojazdy zapewnią klientom nowe usługi i funkcjonalności z wielu różnych obszarów, takich jak rolnictwo wspomagane komputerowo, predykcyjne utrzymanie ruchu, zaawansowane zarządzanie flotą i transport ekologiczny. CNH Industrial planuje również opracowanie szerokiego zestawu usług cyfrowych opartych na danych, aby umożliwić swoim klientom stymulowanie zrównoważonego rozwoju, np. dzięki poprawie plonów w rolnictwie czy zwiększeniu wydajności pojazdów i lepszemu zarządzaniu flotą w sektorze transportu. Rozbudowując model biznesowy, oparty dotychczas na sprzedaży produktów, o nowe usługi tworzone na bazie technologii cyfrowych, CNH Industrial zamierza znacznie zwiększyć swoje przychody.

Accenture wspólnie z firmą Avanade (joint venture z Microsoft) zaprojektuje, zbuduje, przetestuje i wdroży w dużej skali ofertę usług cyfrowych w celu wsparcia nowych skomunikowanych produktów, wykorzystujących innowacyjne technologie, takie jak zaawansowana analityka, sztuczna inteligencja, internet rzeczy i chmura obliczeniowa. Accenture będzie również odpowiadać za projektowanie i koordynację działań centrów cyfrowych oraz zarządzanie tymi placówkami, pomoże CNH Industrial zdefiniować model operacyjny fabryki cyfrowej oraz zapewni zdolności, zasoby i wyspecjalizowane kadry, które umożliwią CNH Industrial tworzenie na całym świecie kompetentnych cyfrowo zespołów. Nacisk zostanie położony na tworzenie wartości biznesowej w jak najkrótszym czasie oraz na znaczne skrócenie harmonogramu wdrażania innowacji. W ramach prac wykorzystana zostanie Industry X Innovation Network, czyli sieć ośrodków innowacyjnych firmy Accenture łączących podejście startupowe ze zdolnością do szybkiego tworzenia prototypów oraz możliwościami realizacyjnymi i rozwojowymi, dzięki którym koncepcje szybko stają się skalowalnymi produktami i rozwiązaniami.

„Cieszymy się z możliwości udziału we współpracy, która pozwoli CNH Industrial na wprowadzanie innowacji i dokonanie transformacji cyfrowej, co ma szczególne znaczenie w czasie, gdy wszystkie branże mocno odczuwają skutki pandemii” — mówi Axel Schmidt, starszy dyrektor zarządzający w Accenture odpowiedzialny za globalną działalność motoryzacyjną.

„To kolejny przykład tego, jak łączymy siły z klientami, aby pomóc im przygotować się do czekających ich transformacji, służąc naszym doświadczeniem w celu wykorzystania potencjału zmian i uwolnienia nowej wartości dla wszystkich zainteresowanych stron” — dodaje Teodoro Lio, dyrektor zarządzający i szef pionu motoryzacyjnego Accenture na Europę, opiekujący się globalną relacją z CNH Industrial



Firma Microsoft, która współpracuje z CNH Industrial w zakresie transformacji cyfrowej już od 2018 r., będzie nadal zapewniać ekspertów branżowych, doradców w dziedzinie technologii cyfrowych oraz usługi doradztwa pozwalające na projektowanie i tworzenie nowych produktów skomunikowanych, wykorzystując w tym celu ogłoszone niedawno globalne inicjatywy w zakresie umiejętności cyfrowych, zrównoważonego rozwoju i innowacji związanych ze sztuczną inteligencją, a także platformę Microsoft Azure.

„Z dumą ogłaszamy ten etap realizacji naszej długoterminowej współpracy z CNH Industrial oraz naszym strategicznym partnerem Accenture. W warunkach obecnego spadku koniunktury gospodarczej oraz w krytycznym okresie dla sektora pojazdów przemysłowych, nawiązujemy współpracę z CNH Industrial, chcąc wesprzeć rozwój ekosystemu usług skomunikowanych w celu usprawnienia bieżącej działalności klientów marek CNH Industrial oraz przyczynić się do zrównoważonego rozwoju przemysłu”. — mówi Marco Giletta, globalny dyrektor biznesowy ds. branży motoryzacyjnej w Microsoft Italy. „Dzięki ścisłej współpracy wszystkich podmiotów, CNH Industrial zyska dostęp do najbardziej innowacyjnej platformy technologicznej i kompetencji branżowych, a także możliwość tworzenia projektów cyfrowych, co sprzyja transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa”.

CNH Industrial będzie beneficjentem ugruntowanej relacji między firmami Microsoft i Accenture. Te dwa przedsiębiorstwa od ponad dwudziestu lat ściśle współpracują ze sobą, pomagając firmom przezwyciężać przeszkody i utrzymywać się w czołówce transformacji w swoich branżach.

„Budowa centrów cyfrowych to kluczowy filar naszej strategii, dzięki której CNH Industrial z wytwórcy produktów fizycznych, stanie się podmiotem zdolnym do dostarczania nowych, „urodzonych cyfrowo” i skomunikowanych produktów i usług”. — mówi Andreas Weishaar, dyrektor ds. strategii, uzdolnionych kadr, teleinformatyki i cyfryzacji w CNH Industrial. „W ciągu najbliższych pięciu lat, wspólnie z Accenture i Microsoft, będziemy w zintegrowany i elastyczny sposób budować i eksploatować cyfrowe fabryki z pożytkiem dla klientów i dilerów, społeczeństwa oraz środowiska. Równolegle do transformacji naszych produktów, będziemy w dalszym ciągu przeobrażać naszą kulturę firmową, tworząc ogromną wartość poprzez wzmacnianie zdolności naszego zespołu i integrowanie naszych tradycyjnych modeli biznesowych z nowymi usługami cyfrowymi, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na globalny zrównoważony rozwój”.

CNH Industrial

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) jest globalnym liderem sektora dóbr kapitałowych z ugruntowanym doświadczeniem branżowym, szeroką ofertą produktów i przedstawicielstwami na całym świecie. Każda z marek należących do Spółki cieszy się międzynarodową renomą w poszczególnych sektorach: Case IH, New Holland Agriculture i Steyr ― ciągniki i maszyny rolnicze; Case i New Holland Construction ― maszyny do robót ziemnych; Iveco ― pojazdy użytkowe; Iveco Bus i Heuliez Bus ― autobusy i autokary; Iveco Astra ― pojazdy przeznaczone do eksploatacji w kamieniołomach i na placach budowy; Magirus ― pojazdy pożarnicze; Iveco Defence Vehicles ― pojazdy dla wojska i służb obrony cywilnej oraz FPT Industrial ― silniki i układy przeniesienia napędu.

Więcej informacji na stronach korporacyjnych Grupy: www.cnhindustrial.com.

Accenture

Accenture jest globalnym dostawcą profesjonalnych usług, wyróżniającym się kompetencjami w zakresie technologii cyfrowych, chmur obliczeniowych i bezpieczeństwa. Na bazie niezrównanego doświadczenia i specjalistycznych umiejętności zdobytych w ponad 40 branżach oferujemy usługi strategiczne i konsultingowe, interaktywne, technologiczne i operacyjne, w każdym przypadku korzystając z największej na świecie sieci centrów zaawansowanych technologii i operacji inteligentnych. Nasz zespół liczący 506 tys. osób codziennie wywiązuje się obietnic dotyczących technologii i ludzkiej pomysłowości, obsługując klientów w ponad 120 krajach świata. Wykorzystując potencjał zmian, tworzymy wartość i wspólny sukces naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy, partnerów i społeczności.

Zapraszamy na naszą stronę: www.accenture.com.

Grupa motoryzacyjna Accenture pomaga klientom zwiększać wydajność, poprawiać elastyczność i wzmacniać zorientowanie na klienta, tworząc jednocześnie nowe modele biznesowe dla zrównoważonego transportu.

Więcej informacji na stronie: https://www.accenture.com/us-en/industries/automotive-index.

Microsoft

Microsoft (Nasdaq: „MSFT” @microsoft) umożliwia cyfrową transformację w erze inteligentnej chmury i inteligentnej przewagi. Misją firmy jest wzmacnianie u każdej osoby i organizacji na Ziemi zdolności do tego, by osiągać więcej.