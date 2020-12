Hybrydowe autobusy Solarisa pojawią się na ulicach kolejnego miasta w Rumunii

W wyniku wygranego przetargu firma Solaris otrzymała zamówienie na 10 autobusów hybrydowych od klienta Municipiului Reghin – miejskiego przewoźnika z rumuńskiego miasta Reghin. Umowa opiewająca na prawie 17,5 mln RON (ok. 3,6 mln EUR) zakłada, że wszystkie pojazdy zostaną dostarczone do klienta Municipiului Reghin do końca pierwszego kwartału 2022 roku.

Zamówione autobusy marki Solaris dla Rumunii będą posiadać szeregowy układ hybrydowy, składający się z elektrycznego silnika trakcyjnego o mocy 120 kW oraz silnika spalinowego o mocy 151 kW, spełniającego normy emisji spalin Euro 6. Jedną z głównych cech napędu jest możliwość odzyskania podczas hamowania energii kinetycznej. Ta z kolei zostaje później zamieniana w energię elektryczną i w tej postaci jest gromadzona przez magazyny energii, którymi są superkondensatory.

W pojazdach zostanie również zamontowany system Stop & Go, kontrolujący pracę silnika. System ten, podczas postoju na przystanku i otwarciu drzwi, sprawia, że następuje całkowite wyłączenie silnika spalinowego, który włącza się dopiero po wyczerpaniu energii w superkondensatorach. Pozwala to na znaczne obniżenie zużycia paliwa oraz emisji szkodliwych substancji w porównaniu do pojazdów z napędem konwencjonalnym.

Każdy z zamówionych autobusów pomieści 90 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzących. Dostęp do pojazdu został zaplanowany w układzie 2-2-2. Komfort jazdy zapewnią systemy ogrzewania oraz klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej, obejmujące również miejsce pracy kierowcy, a także tablice kierunkowe. Kierowcy będą mogli skorzystać z podwójnych portów USB, aby naładować swoje urządzenia elektroniczne podczas jazdy. Dla komfortu pasażerów przewidziano także system zapowiedzi głosowej. Solaris zastosuje w swoich pojazdach również szereg rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo podróżnych oraz kierowców, jak chociażby system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, a także dodatkową kamerę cofania.

W dwunastometrowych pojazdach znajdą się rozwiązania dodatkowo podnoszące bezpieczeństwo podróżujących i kierowców w czasach pandemii. Klient z Rumunii zdecydował się m.in. na kabiny kierowcy typu zamkniętego, które pozwalają ograniczyć kontakt kierowców z pasażerami, zmniejszając tym samym ryzyko infekcji. Dodatkowo wyposażenie autobusów w system liczenia pasażerów z sensorami liczącymi przy każdych drzwiach pozwoli przewoźnikowi zbierać informacje o liczbie osób korzystających z poszczególnych kursów.

Dostawa hybryd do Reghin będzie pierwszą zrealizowaną przez firmę Solaris dla tego klienta. Jednak w samym tylko 2020 roku rumuńscy przewoźnicy z innych miast zamówili u producenta ponad 30 autobusów hybrydowych. Współpraca z operatorami transportu w Rumunii sięga już 2002 roku. Od tego czasu Solaris dostarczył do rumuńskich miast ponad 300 pojazdów, w tym ponad 40 autobusów z napędem elektrycznym do Kluż-Napoki.