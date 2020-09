Volkswagen Samochody Dostawcze prezentuje najnowsze modele na internetowym stoisku targowym

Spacerując po stoisku marki Volkswagen Samochody Dostawcze, przyglądając się ze wszystkich stron nowemu Caddy 5 i pozostałym modelom marki, prowadząc pouczające rozmowy i poznając szczegóły techniczne, zyskać można ogromną wiedzę. To, co wcześniej kojarzyło się z wizytą na wystawie, w 2020 roku po raz pierwszy jest możliwe przez kliknięcie myszką. Wszystkie pojazdy pokazywane na targach IAA i na samym stoisku targowym, zostały odtworzone cyfrowo i można je oglądać w układzie 360°. Przez to wywołują ogromne wrażenie wśród zwiedzających i dają im poczucie obecności na targowej imprezie.



„Dla wszystkich, którzy tak jak my z niecierpliwością czekali na targi i którzy nie mogli się na nie wybrać, wymyśliliśmy alternatywę – szybko zdigitalizowaliśmy nasze stoisko targowe”- mówi Heinz-Jürgen Löw, członek zarządu Volkswagen Samochody Dostawcze ds. marketingu i sprzedaży. „Na wirtualnym stoisku marki znaleźć można szeroki wachlarz prezentacji produktów i poszczególnych modeli, m.in. filmy z komentarzami naszych ekspertów na temat nowości produktowych, trójwymiarowe modele pojazdów oraz pokaz usług We Connect. Oczywiście nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji i na wszelkie pytania odpowiadać będą w kanałach cyfrowych. Porady można uzyskać również za pośrednictwem połączeń video na żywo” – dodaje Heinz-Jürgen Löw.



Stoisko koncentruje się na głównych, nowych produktach marki Volkswagen Samochody Dostawcze z roku 2020: „Pokażemy Państwu wszystkie wersje nowego Caddy 5 – od Cargo po Style. Model ten charakteryzuje się nowoczesnym designem z w pełni cyfrowym kokpitem Innovision Cockpit oraz z gamą usług We Connect. Caddy zachwyca również wieloma dodatkami, takimi jak duży panoramiczny dach i pojedyncze fotele w trzecim rzędzie siedzeń, które można łatwo zdemontować. W Caddy Cargo pojawiły się nowe funkcje: pełne tylne drzwi skrzydłowe (opcja), szersze drzwi przesuwne (wystarczająco szerokie w Caddy Maxi, by załadować Euro paletę) oraz na nowo zaprojektowane miejsce kierowcy z ergonomicznymi fotelami AGR. Wszystko, czego można oczekiwać od prawdziwego pojazdu użytkowego” – podsumowuje Heinz-Jürgen Löw. Na stoisku zobaczyć można po raz pierwszy nowego Caddy jako pojazd – chłodnię lub jako wóz serwisowy z wyposażeniem warsztatowym. Volkswagen Samochody Dostawcze pokaże też nowe, ekscytujące rozwiązania producenta nadwozi dla odelu e-Crafter: wywrotkę, pick-upa oraz w pełni elektryczny ambulans medyczny. Ofertę dopełnią warianty modelu T6.1 – Transporter, Multivan i wersja do indywidualnej zabudowy.



Użytkownicy mogą wziąć udział w zwiedzaniu stoiska targowego z przewodnikiem, ale mogą też zwiedzać je na swój własny, indywidualny sposób. Całość jest interaktywna: eksponaty można odwracać, dokładać im różne dodatki, a w przypadku nowego Caddy zmieniać kolory jego nadwozia i wyposażać go w różne felgi.