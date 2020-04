Volkswagen przekazuje milion euro na pomoc dla uchodźców

Wolfsburg/Poznań, 10. kwietnia 2020 – Koncern Volkswagen przekaże milion euro na natychmiastową pomoc dla zagrożonych pandemią uchodźców w Syrii, Turcji i Grecji. Pomoc zostanie przekazana niemieckiemu Czerwonemu Krzyżowi, który wraz z narodowymi oddziałami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca dostarczy ją potrzebującym. Członek Zarządu Volkswagena ds. Personalnych Gunnar Kilian podkreśla: „Volkswagen czuje się odpowiedzialny za uchodźców i humanitarne skutki globalnej migracji. Nasz koncern angażuje się w tego rodzaju pomoc od 2015 roku. W obecnej trudnej sytuacji w regionie Morza Śródziemnego rozszerzamy zaangażowanie o działania poza Niemcami. Pandemia nie zna granic. Naszą darowizną chcemy przyczynić się do udzielenia szybkiego i skutecznego wsparcia na miejscu”. Sekretarz Generalny Niemieckiego Czerwonego Krzyża Christian Reuter stwierdził: „Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie jakiego udziela koncern Volkswagen. Sytuacja humanitarna uchodźców w Syrii, Turcji czy w Grecji z powodu trwających wciąż konfliktów jest dramatyczna, a pandemia koronawirusa jeszcze ją zaostrza. W każdym z tych krajów uchodźcom i uciekinierom brakuje podstawowych rzeczy. Dzięki wsparciu koncernu Volkswagen międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc mogą dostarczyć uciekinierom w Syrii oraz uchodźcom w Turcji i Grecji pomoc niezbędną do przeżycia”. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych natychmiastowej pomocy potrzebują prawie trzy miliony ludzi w północno-zachodniej Syrii. W Turcji przebywa w tej chwili około 3,8 miliona uchodźców. Jednocześnie na granicy grecko-tureckiej oraz na wyspach greckich dziesiątki tysięcy ludzi wraz z rodzinami jest narażonych na życie w nieludzkich warunkach socjalnych i zdrowotnych. Teraz dochodzi do tego zagrożenie spowodowane pandemią koronawirusa. Środki przekazane przez koncern Volkswagen zostaną wykorzystane na zakup, transport i dystrybucję niezbędnego wyposażenia oraz żywności, a także na pomoc medyczną i socjalną. Sfinansowane z nich zostaną też wyposażenie, szkolenia i zaopatrzenie wolontariuszy działających w lokalnych strukturach Czerwonego Krzyża i innych organizacji. W ramach pomocy podczas panującej pandemii koronawirusa Volkswagen przekazał już bezpłatnie publicznej służbie zdrowia setki tysięcy masek ochronnych. Za kwotę 40 milionów euro na potrzeby praktyk lekarskich i klinik w Niemczech zakupiono w Chinach i przetransportowano do kraju materiały medyczne, jak maski czy odzież ochronna. Koncern rozpoczął też produkcję masek ochronnych w technologii druku 3D z przeznaczeniem dla hiszpańskiej służby zdrowia. Poza tym do wspierania służby zdrowia w pozyskiwaniu wyposażenia i środków medycznych Volkswagen wykorzystuje swoją międzynarodową sieć dostawców i sieć logistyczną. Volkswagen Group Polska wspiera organizacje charytatywne użyczając flotę samochodów, które pomagają dostarczać posiłki potrzebującym, w szczególności osobom starszym. Specjalna grupa robocza w ramach koncernu od 2015 roku inicjuje i koordynuje programy integracyjne przygotowujące młodych uchodźców do funkcjonowania w systemie kształcenia i na rynku pracy. Do tej pory pomoc ta objęła 5.000 osób. Według grupy zajmującej się w koncernie tą tematyką rozszerzenie pomocy o działania poza granicami Niemiec jest kolejnym ważnym elementem zaangażowania się koncernu Volkswagen w pomoc dla uchodźców.