Volkswagen Caddy piątej generacji – czteromilionowym samochodem wyprodukowanym w fabryce Volkswagen Poznań

Spółka Volkswagen Poznań rozpoczęła swą działalność w stolicy Wielkopolski w roku 1993. Od tego czasu, z jej hal montażowych i taśm produkcyjnych zarówno w Poznaniu, jak i we Wrześni, wyjechały cztery miliony samochodów. Jubileuszowym, 4-milionowym egzemplarzem jest Volkswagen Caddy piątej generacji, który trafi do klienta na polskim rynku.

Historia montażu i produkcji samochodów Grupy Volkswagen w Poznaniu sięga roku 1993. To właśnie wtedy, w nowo powstałej spółce Volkswagen Poznań, uruchomiono montaż w systemie SKD (ang. semi-knocked-down) najpierw Volkswagena Transportera, a później m.in. Skody Octavii, Skody Fabii, Volkswagena Passata, czy Volkswagena Polo. Przełom nastąpił w roku 2003, gdy po modernizacji zakładu uruchomiono w nim pełną produkcję w systemie CKS ( ang. completely-knocked-down) Volkswagena Transportera oraz Volkswagena Caddy. Volkswagen Poznań stał się jedyną fabryką na świecie, w której produkowany jest ten model. Kolejny krok milowy w rozwoju spółki, to otwarcie w roku 2016 drugiej fabryki samochodów, w Białężycach k. Wrześni, w której, również jako jedynym zakładzie na świecie, powstaje Volkswagen Crafter, czy kamper Volkswagen Grand California. W sumie, od roku 1993, hale obu fabryk opuściły już cztery miliony samochodów.



Jubileuszowym, czteromilionowym egzemplarzem jest Volkswagen Caddy piątej generacji. Napędza go 2,0 – litrowy silnik o mocy 90 kW. Auto wyposażone jest m.in. w 7 biegową automatyczną skrzynię biegów DSG, skórzaną multifunkcyjną kierownicę z łopatkami do zmiany biegów, asystenta pasa ruchu „Lane Assist”, asystenta hamowania awaryjnego „Front Assist” z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, czujnik deszczu, kamerę cofania. Bogaty pakiet wyposażenia uzupełniają też zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, obręcze kół ze stopów lekkich, czarne relingi dachowe czy dodatkowy pakiet akustyczny.



„Volkswagen Caddy jest flagowym modelem produkowanym przez Volkswagen Poznań” – podkreśla Dietmar Mnich, Prezes Zarządu Volkswagen Poznań. „W tym roku mija 20 lat od momentu rozpoczęcia jego produkcji w stolicy Wielkopolski. Dzisiaj Volkswagen Poznań jest największym producentem samochodów w Polsce, a także jedynym miejscem na świecie w którym wytwarzany jest Caddy. Przypomnę, że światowa premiera Caddy czwartej generacji odbywała się właśnie w Poznaniu, a obecnie z naszych taśm produkcyjnych zjeżdżają modele piątej generacji. Dynamicznie rozwija się również zakład w Białężycach k. Wrześni produkujący większe, dostawcze Volkswageny Crafter, czy Volkswageny Grand California.”