Tychy tylko z jedną ofertą na autobusy elektryczne. Od Solarisa

Przypomnijmy, że termin wykonania zamówienia to maksymalnie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Tyskie wymogi

Sześć autobusów elektrycznych dla TLT ma mieć długość od 11,5 do 12,5 m. Elektrobusy będą mogły przewieźć minimum 80 pasażerów, z czego 24 na miejscach siedzących. Wejście na pokład odbywać się będzie poprzez 3 pary drzwi, otwieranych do wewnątrz. Wysokość wejścia we wszystkich drzwiach nie może przekroczyć 340 mm od podłoża. Ponadto, przewidziano funkcję przyklęku, która pozwoli obniżyć wysokość wejścia. Elektrobusy mają być napędzane silnikami elektrycznymi zintegrowanymi z piastami kół tylnych o mocy minimum 150 kW. Układ napędu musi odzyskiwać energię hamowania i wykorzystywać ją do doładowania akumulatorów.

Z kolei energia elektryczna ma być magazynowana w akumulatorach o pojemności minimalnej 80 kWh wykonanych w technologii LTO. Urządzenia magazynujące energię muszą być ładowane za pomocą zabudowanego na stałe w pojeździe zespołu ładowania baterii trakcyjnych, współpracującym z odbierakami trolejbusowymi. Zespół ładowania baterii musi być dostosowany do pracy z istniejącą siecią trolejbusową o nominalnym napięciu 660 V i stanowić będzie podstawowy układ uzupełniania energii. Ponadto, ładowanie ma się odbywać za pomocą złącza plug-in.

I takie właśnie elektrobusy zaproponowała dzisiaj Tychom firma Solaris Bus & Coach, która za 6 szt. autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 electric zaproponowała sumę 14.820.000 PLN netto / 18.228.600 PLN brutto, co daje jednostkową cenę tyskiegonU12e na poziomie 2.470.000 PLN netto.

Z kolei budżet zamawiającego wynosił o prawie 3 mln mniej (dokładnie 2.853.600 PLN =brutto), czyli 12.500.000 PLN netto / 15.375.000 PLN brutto, co daje jednostkową cenę za tyski ebus na poziomie 2.083.000 PLN netto.

Czy będzie dołożenie, czy firma poszuka oszczędności w drugim przetargu? Zobaczymy, ale stawiamy raczej na to pierwsze rozwiązanie.

Jedna oferta

Dodajmy, że oferta Solarisa zawiera zastosowanie:

Okres gwarancji na cały pojazd bez limitu kilometrów

Okres gwarancji na baterie trakcyjne

Okres gwarancji na układ napędowy

Okres gwarancji na konstrukcję nośną i poszycie nadwozia

Okres gwarancji na powłokę lakierniczą

Okres gwarancji na system

Ponadto wielkopolski producent zadeklarował:

Szyba czołowa – 3 częściowa

Podatność obsługowa – wykonanie poszycia bocznego poniżej szyb bocznych w sposób umożliwiający wymianę jego poszczególnych elementów bez konieczności jego późniejszego klejenia, zgrzewania lub spawania

Zużycie energii elektrycznej – tajemnica przedsiębiorstwa

Komfort pasażerów – tajemnica przedsiębiorstwa

Szyby boczne (z wyłączeniem części otwieranej okien) – szyby boczne pojedyncze

Zawieszenie osi przedniej – zależne

Układ klimatyzacji – tajemnica przedsiębiorstwa

Kryteria oceny ofert

Tyskie kryteria

Przypomnijmy, że te deklaracje miałyby znaczenie przy większej liczbie ofert i walce na punkty. Teraz – pro forma – przypomnijmy, że TLT wybierze najlepszą ofertę na podstawie oceny następujących kryteriów: ceny (60%), warunków gwarancji (15%), parametrów technicznych i zużycia energii (25%). Wśród tych kryteriów, które możemy zaliczyć jako techniczne TLT wyodrębniły następujące rozwiązania, za które przyzna najwięcej punktów:

zaoferowanie przez wykonawcę w elektrobusie 3-częściowej szyby czołowej składającej się z szyby górnej, części dolnej lewej oraz części dolnej prawej podzielonych w osi pojazdu – 20 pkt,

wykonanie poszycia bocznego poniżej szyb bocznych w sposób umożliwiający wymianę jego poszczególnych elementów bez konieczności jego późniejszego klejenia, zgrzewania lub spawania – 20 pkt,

zaoferowanie autobusu zużywającego średnio 1,5 kWh/km energii warunkach ruchu miejskiego przy włączonym ogrzewaniu lub klimatyzacji – 15 pkt,

zaoferowanie największej liczby miejsc siedzących pasażerskich dostępnych z niskiej podłogi – 10 pkt,

zaoferowanie szyb bocznych pojedynczych – 10 pkt,

zaoferowanie zawieszenia zależnego osi przedniej – 15 pkt,

zaoferowanie układu klimatyzacji z minimalną ilością czynnika chłodniczego w wysokości poniżej 7 kg – 10 pkt.

Czekając na decyzję tyskiego skarbnika, warto odnotować fakt, że Solaris zastrzegł w ofercie rodzaj klimatyzacji i liczbę miejsc siedzących pasażerskich dostępnych z niskiej podłogi.

Źródło: www.infobus.pl