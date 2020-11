CUPRA Formentor. Wyjątkowy SUV ze sportowym DNA już dostępny

Foto: seat-mediacenter.com

Moda na SUV-y nie przemija. Co jednak się stanie, jeśli połączymy SUV-a, odrobinę Coupé i przyprawimy to wszystko prawdziwie sportowymi genami? CUPRA Formentor to pierwszy samochód zaprojektowany specjalnie dla tej marki. Już jest dostępna w salonach.

Jaka jest CUPRA Formentor

CUPRA Formentor to samochód średniej wielkości, mierzy niecałe 4,5 metra długości i trochę ponad 1,5 metra wysokości. Jest najbardziej dynamicznie zaprojektowanym modelem tej marki. Atletyczna sylwetka ma w sobie jednocześnie lekkość, a ostro narysowane elementy przedniej części auta płynnie przechodzą w wyraźnie wyrzeźbione przetłoczenia. Największą uwagę przyciągają matowe lakiery Magnetic Tech Matt oraz Petrol Blue Matt. Tylny pas świetlny i cztery końcówki wydechu wersji 2.0 TSI 310 KM wieńczą dzieło tego sportowego SUV-a.

CUPRA Formentor. Wyposażenie podstawowe

CUPRA Formentor VZ w standardzie ma bogate wyposażenie obejmujące m.in. predykcyjny tempomat z systemem Front Assist, rozpoznawaniem znaków drogowych i danych pobieranych z nawigacji, asystenta świateł drogowych, aktywne utrzymanie pasa ruchu, a także system monitorowania martwego pola ze wspomaganiem wyjazdu z miejsca parkingowego czy inteligentny asystent podróży Travel Assist + Emergency Assist. Bez dopłaty otrzymamy też kamerę cofania i czujniki parkowania. Samochód seryjnie wyposażony jest w reflektory i tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu oraz światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów.

Komfort

CUPRA Formentor nie wymaga też dopłaty do wielu elementów wyposażenia komfortowego. Mamy tu automatyczną, trójstrefową klimatyzację, czujniki deszczu i zmierzchu, zamek centralny, szyby sterowane elektrycznie, czy bezkluczykowy dostęp do auta. Cieszą również podgrzewane fotele i kierownica. Idąc za dzisiejszą modą, we wnętrzu znajdziemy ambientowe, personalizowane podświetlenie wnętrza. Co jeszcze? W standardzie otrzymamy również Bluetooth, Navi System+ z 12-calowym ekranem dotykowym, Wirtualny Kokpit, 7-głośnikowy system audio i 4 gniazda USB C w kabinie.

Silnik i osiągi

CUPRA Formentor ma pod maską mocny, dwulitrowy silnik benzynowy z podwójną turbosprężarką generujący moc maksymalną 310 KM. Prowadzenie jest doskonałe także dzięki napędowi na wszystkie koła 4Drive i 7-stopniowej skrzyni DSG. CUPRA Formentor osiąga 100 km/h w czasie 4,9 s. Prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 250 km/h. Spalanie tego dynamicznego SUV-a to średnio około 8,5 – 8,7 litra na każde 100 kilometrów. W zatrzymaniu pomagają hamulce Brembo z pomalowanymi na miedziany kolor zaciskami.

Ile kosztuje CUPRA Formentor

Warto skorzystać z jednego z korzystnie zaprojektowanych sposobów finansowania nowej CUPRY Formentor. Wysokość raty miesięcznej zaczyna się od 1130 zł netto. Istnieje również opcja rezygnacji z umowy w ciągu 12 miesięcy od jej zawarcia pod warunkiem zapłaty pierwszej raty. Opłata wstępna wyniesie od 5 proc. wartości. Samochód zostanie objęty pięcioletnią gwarancją CUPRA. Możliwe jest też wykupienie pakietu serwisowego na 5 lat lub do przebiegu 100 000 kilometrów. CUPRA Formentor VZ startuje z ceną od 194 500 zł.

Źródło: www.businessinsider.com.pl