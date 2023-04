Toyota uruchomiła w Bielsku-Białej ósmą stację sieci dealerskiej Toyota Professional

Toyota Professional to sieć dealerska wyspecjalizowana w sprzedaży i obsłudze samochodów użytkowych. W Bielsku-Białej został otwarty nowy salon, który dołączył do siedmiu innych stacji tego typu w całej Polsce. Ośrodek należy także do sieci Toyota Pewne Auto prowadzącej sprzedaż samochodów używanych z gwarancją. Toyota Professional Bielsko to szósta stacja dealerska firmy Carolina Car Company.

Toyota Professional Bielsko to pierwszy salon tej sieci na Śląsku. Prowadzi sprzedaż samochodów użytkowych z rodziny PROACE i pick-upa Hilux wraz z systemami zabudowy oraz oferuje finansowanie i obsługę posprzedażną flot. W salonie działa także autoryzowany serwis Toyoty oraz dział Toyota Pewne Auto oferujący samochody używane z gwarancją.

Po otwarciu ośrodka w Bielsku-Białej sieć Toyota Professional liczy osiem salonów. Powstała w 2019 roku, kiedy zostały otwarte stacje Toyota Professional Wesoła w Warszawie, w Zielonej Górze i w Poznaniu. Wkrótce dołączyły do nich centra sprzedaży samochodów użytkowych w Gdańsku, Szczecinie i w Warszawie w dzielnicy Bemowo. Toyota planuje do 2025 roku rozbudować sieć Professional do 16 stacji. Jeszcze w tym roku zostanie uruchomiona kolejna w Rzeszowie. Standardy dotyczące sprzedaży pojazdów użytkowych wypracowane w wyspecjalizowanych salonach Toyota wprowadziła także do działów Toyota Professional we wszystkich salonach marki.

Użytkowe Toyoty coraz popularniejsze w Polsce

Sprzedaż samochodów użytkowych zyskuje coraz większe znaczenie w działalności Toyoty w naszym regionie. Toyota Central Europe, mieszczące się w Warszawie przedstawicielstwo marki w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech, odniosło największy sukces w sprzedaży tego rodzaju pojazdów ze wszystkich regionalnych dystrybutorów Toyoty w Europie. W 2022 roku TCE dostarczyła klientom 17 738 egzemplarzy modeli PROACE, PROACE CITY i Hilux, co stanowi 11% całkowitej sprzedaży tych samochodów na naszym kontynencie. Polska jest najsilniejszym z czterech rynków Europy Środkowej, a jej udział w całkowitych wynikach Toyota Central Europe sięga 51%.

Wszystkie trzy użytkowe modele Toyoty mają silną pozycję na polskim rynku. PROACE CITY jest liderem kompaktowych vanów. W 2022 roku jego udział w segmencie wynosił 21,2%, a w pierwszym kwartale 2023 roku 23,6%. PROACE był w ubiegłym roku drugim najczęściej wybieranym vanem średniej wielkości z 17-procentowym udziałem w segmencie. W pierwszym kwartale obecnego roku odpowiadał za 18,1% rejestracji samochodów tego typu i zajął trzecie miejsce w segmencie. Hilux zajmuje drugie miejsce w swojej klasie. W 2022 roku odpowiadał za 33,7% rejestracji pick-upów, a w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku za 38,3%.

„W ostatnich czterech latach położyliśmy ogromny nacisk na rozwój naszej oferty samochodów użytkowych oraz na ułatwianie klientom korzystania z naszych usług dzięki nowej sieci Toyota Professional. Począwszy od 2019 roku aż do teraz realizujemy bardzo ambitne cele w rozwoju marki Toyota Professional i teraz modele Toyoty należą w Polsce do najchętniej wybieranych samochodów użytkowych w swoich klasach. Samochody z rodziny PROACE przyciągają klientów jakością, szerokim wyborem konfiguracji, dostępnością zaawansowanych technologii oraz unikalną ofertą systemów zabudowy, objętych standardową gwarancją PRO Toyoty na 3 lata lub milion kilometrów. PROACE CITY jest liderem kompaktowych vanów, a PROACE i Hilux należą do czołówki swoich segmentów” – powiedział Tomasz Suliga, Regional LCV Manager Toyota Central Europe.

Używane auta z gwarancją w sieci Toyoty

Salon Toyota Professional Bielsko dołączył także do programu Pewne Auto, którym oferowane są sprawdzone używane samochody o znanej historii i zweryfikowanym stanie technicznym. W jego ramach dostępne są pojazdy Toyoty oraz innych marek po kompleksowym przeglądzie, z gwarancją i objęte różnymi formami finansowania. Toyota Pewne Auto jest dostępny w całej sieci dealerskiej Toyoty oraz w pięciu stacjach wyspecjalizowanych w dystrybucji używanych pojazdów. W 2022 roku salony Toyoty opuściły prawie 24 tysiące aut z rynku wtórnego.