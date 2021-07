Toyota przejmuje firmę Carmera do prac nad pojazdami autonomicznymi

Toyota jest w trakcie przejmowania start-upu Carmera w celu realizacji globalnego projektu rozwijającego technologię pojazdów autonomicznych.

Carmera dołączy do Woven Planet Group jako spółka zależna, będąca w całości własnością firmy, rozszerzając zasięg grupy poza jej centralę w Tokio. Woven Planet zyska nowe siedziby w Nowym Jorku i Seattle, które dołączą do planowanych biur w Dolinie Krzemowej i Londynie.

AMP to oparta na technologii łączenia samochodów w sieci i crowdsourcingu danych platforma, która obsługuje tworzenie, rozwój i dystrybucję map w wysokiej rozdzielczości (HD) – kluczowego elementu umożliwiającego inteligentną i bezpieczną zautomatyzowaną mobilność. Woven Alpha rozwija AMP z myślą o tym, aby stała się najbardziej wszechstronną i najpopularniejszą platformą map HD, uwzględniającą kompletną sieć dróg i pasów, i zapewniającą zautomatyzowanym pojazdom precyzyjną lokalizację i orientację w przestrzeni. Połączenie zespołów Woven Alpha i Carmery ma przyspieszyć przejście z etapu badań i rozwoju nad AMP do etapu komercjalizacji tego rozwiązania. Ponadto zapewni dostęp do zaawansowanych technologii aktualizacji map, zarządzania zmianami i Internetu rzeczy, wypracowanych przez zespół Carmery .

Toyota i Woven Planet inwestują w technologie zwiększające bezpieczeństwo na drogach

Mapy HD są równie ważnym elementem systemów zautomatyzowanego prowadzenia jak czujniki radarowe, LIDAR-y czy kamery. Ułatwiają automatycznemu pilotowi samochodu poruszanie się po właściwym pasie, dostosowywanie prędkości i wytyczanie trasy. Automatyczne aktualizowanie bardzo dokładnych map na podstawie danych zbieranych przez pojazdy połączone z siecią sprawiają, że samochód ma do dyspozycji najbardziej aktualne informacje o remontach, zmianach oznakowania poziomego i pionowego czy uszkodzeniach jezdni. Dzięki technologii Woven Planet nie trzeba będzie do tego celu wysyłać specjalnych samochodów, bo mapy aktualizowane będą prawie w czasie rzeczywistym na podstawie anonimowych danych zbieranych w crowdsourcingu, w którym będą uczestniczyły samochody posiadające systemy bezpieczeństwa czynnego i łączności w sieci.

Jest to już kolejna inwestycja tego rodzaju, której dokonał holding Woven Planet od początku tego roku. W kwietniu Woven Planet zainwestowało 550 mln dolarów w przejęcie od firmy Lyft działu autonomicznych pojazdów Level 5. Zaangażowanie Toyoty w rozwój technologii automatyzacji prowadzenia jest tak duże, że między innymi na potrzeby ich dalszego rozwoju firma buduje w Japonii całe miasto – prototypowe, eksperymentalne Woven City . Toyota widzi w rozwoju tych rozwiązań klucz do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Nowa generacja map HD w ciągu dekady

James Kuffner, CEO firmy Woven Planet Holdings, powiedział, że jego zespół dąży do wprowadzenia tej technologii do wszystkich nowych samochodów Toyoty w ciągu najbliższej dekady. Grupa Toyoty sprzedaje co roku na całym świecie około 10 milionów aut – dzięki temu flota pojazdów na bieżąco aktualizujących mapy HD będzie szybko rosnąć. W planach jest także włączenie do tego systemu samochodów innych marek dzięki szerokiej współpracy.

Choć jak zauważa Kuffner, obecnie świat jest bardzo daleko od wprowadzenia do użytku samochodów zdolnych do całkowicie autonomicznej jazdy w dowolnym miejscu i w każdych warunkach, coraz częściej pojazdy o ograniczonej autonomii znajdują praktyczne zastosowanie. Dobrym przykładem są elektryczne, autonomiczne pojazdy e-Palette, które będą służyły sportowcom do poruszania się po Miasteczku Olimpijskim podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio, a w niedalekiej przyszłości będą z nich korzystali mieszkańcy Woven City.

Woven Planet Group powstała w styczniu 2021 roku po przekształceniu założonej w 2018 roku spółki badawczo-rozwojowej Toyota Research Institute – Advanced Development (TRI-AD). Woven Planet Group składa się z czterech uzupełniających się firm: Woven Planet Holdings, Woven Core, Woven Alpha i Woven Capital. Poprzez innowacje i inwestycje w dziedzinie zautomatyzowanych pojazdów, robotyki, inteligentnych miast i sztucznej inteligencji, grupa dąży do poprawy warunków życia, pracy i transportu, stawiając na bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska i klimatu.