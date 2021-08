Świetne wyniki sprzedaży marki Volkswagen Samochody Dostawcze w pierwszej połowie 2021 r.

„Wyniki za pierwsze półrocze tego roku to wspaniałe, wspólne osiągnięcie wszystkich osób związanych z marką” – mówi Carsten Intra, prezes zarządu Volkswagen Samochody Dostawcze. „Jednak pomimo tego dobrego wyniku, sytuacja wciąż pozostaje trudna. Na rynkach dostawców wciąż nie widać stabilizacji, pandemia koronawirusa jest daleka od pokonania i widzimy duże różnice w poszczególnych regionach sprzedaży na całym świecie. Niemniej jednak, pierwszych sześć miesięcy budzi we mnie pozytywne odczucia, również w odniesieniu do pełnego roku 2021.”



W pierwszym półroczu br. największy wzrost zanotowały przede wszystkim modele Multivan, Transporter i Crafter. Do klientów na całym świecie trafiło ponad 95 000 egzemplarzy serii T (+54%) oraz ponad 35 000 produkowanych wyłącznie w Polsce Crafterów (+43%). W przypadku Caddy było to niecałe 50 000 pojazdów. W związku ze zmianą modelową i bardzo napiętą sytuacją w branży półprzewodników, wynik sprzedażowy tego miejskiego samochodu dostawczego był tym samym nieco poniżej wyniku z roku poprzedniego (-4%). Amarok, który po zakończeniu jego produkcji w Hanowerze jest nadal wytwarzany w argentyńskim Pacheco, odnotował dobry wynik 24 000 egzemplarzy dostarczonych do klientów głównie w Australii i w Ameryce Południowej. Poziom jego sprzedaży był niemal równy poziomowi z roku poprzedniego (-3%).



Znacznie wzrósł natomiast popyt na popularne samochody kempingowe marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Zamówienia na model California 6.1 wzrosły w pierwszej połowie roku 2021 o ponad 40 procent w porównaniu z już wysokim wynikiem z roku poprzedniego. Również jego większy brat – Grand California – odnotował silny wzrost rok do roku: liczba przyjętych zamówień podwoiła się.



Michael Obrowski, członek zarządu Volkswagen Samochody Dostawcze ds. finansów i IT, skomentował: „Obok ruchu w górę na rynkach europejskich i dobrego miksu wolumenowego, wynik pierwszego półrocza można przede wszystkim przypisać rozpoczętemu w ubiegłym roku programowi kosztowemu GRIP Performance. Korzyści z tego programu i jego systematycznej realizacji będziemy nadal czerpać również w najbliższych miesiącach. W pierwszej połowie roku dodatkowo pozytywny wpływ miał rynek pojazdów używanych, który osiągnął wyniki powyżej naszych oczekiwań.”



W czerwcu 2021 roku Volkswagen Samochody Dostawcze zaprezentował nowego Multivana, który jeszcze w tym roku poszerzy gamę modelową marki, między innymi o wersję z napędem hybrydowym typu PHEV. VWSD rozszerza w ten sposób swoje portfolio pojazdów elektrycznych. Już teraz oferowana jest w pełni elektryczna wersja Craftera (BEV). Elektryczna wersja modelu T6.1 – jako Transporter lub Caravelle – zbudowana wraz z partnerem, firmą ABT, również oferowana jest w wersji BEV. Na rok przyszły zaplanowano premierę nowego, w pełni elektrycznego modelu nawiązującego wprost do legendy Bulli: Volkswagena ID.BUZZ.