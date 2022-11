Testy pojazdów autonomicznych na drogach – kiedy będą w pełni możliwe w Polsce

Jakie przepisy obowiązują obecnie w kwestii testowania w Polsce pojazdów autonomicznych w warunkach drogowych?

Przykładem mogą być busy do transportu pasażerów czy wahadłowce, które jeżdżą bez kierowcy po wyznaczonych drogach. Firma ZF projektuje takie systemy L4 które już mają zastosowanie w kilku holenderskich miastach a niebawem trafią do kilku miast w Niemczech. A L5 to system najbardziej zaawansowany, czyli jazda w pełni autonomiczna. Wsiadamy do samochodu, wbijamy sobie w nawigację np. Sopot, otwieram szampana, piję kawę, nie interesuje mnie nic, samochód jedzie sam, analizuje środowisku zewnętrzne, itd.

L3 jest to poziom, kiedy auto jedzie praktycznie samo, kierowca może sobie spokojnie siedzieć, pić kawę, czy rozmawiać w aucie, ale w momencie, gdy system przywoła go do przejęcia kontroli nad samochodem, to musi natychmiast tą kontrolę przejąć. L4 to już są systemy mocno autonomiczne – pojazd może jechać z kierowcą, ale także bez niego w określonych warunkach.

Rafał Zatorski, Dyrektor Centrum Inżynieryjnego Elektroniki ZFPrawo o ruchu drogowym jest w tej chwili niedostostosowane do potrzeb testowania samochodów w pełni autonomicznych czy półautonomicznych. Mamy pięć poziomów autonomiczności. Pierwsze dwa poziomy to takie, w których nadal kierowca odgrywa nadrzędną rolę. Nawet, jeśli jest wspierany przez aktywny tempomat czy asystenta utrzymania pasa ruchu, to nadal kieruje pojazdem i ponosi pełną odpowiedzialność. Natomiast poziomy L3, L4 i L5 są już bardziej zaawansowane i coraz bardziej zautomatyzowane.

Jeśli chodzi o możliwość testowania rozwiązań autonomicznej jazdy na polskich drogach, trudności zaczynają się w przypadku poziomów L3 i L4, ponieważ polskie przepisy są bardzo restrykcyjne. Żeby dzisiaj przeprowadzić test pojazdu autonomicznego na tych poziomach, trzeba uzyskać zgodę zarządcy drogi, musi być zorganizowana eskorta policji. Ale to, co jest największym kuriozum, co do tej pory nie pozwalało nam przeprowadzić testów w warunkach drogowych, nawet jeśli chcielibyśmy to zrobić na autostradzie, to konieczność uzyskania zgody od właścicieli nieruchomości, działek, sąsiadujących z tą drogą. Łatwo sobie wyobrazić znając polskie realia jak to wygląda – jedna osoba posiadająca niewielką działkę może to oprotestować. Realnie w Polsce nie ma możliwości, żeby taki test oficjalnie przeprowadzić w warunkach drogowych.

W Centrach Inżynieryjnych Elektroniki ZF w Częstochowie i Łodzi przeprowadzamy szereg testów w laboratoriach, symulujemy warunki drogowe. Nagrywamy przy pomocy kamer zdarzenia drogowe, a testujemy w laboratoriach, jeździmy na tory testowe, ale na koniec trzeba pojechać na drogę. Jeżeli opracowujemy jakiś system i samochód ma jeździć po drogach, to musimy testy przeprowadzić w warunkach drogowych. W Polsce mamy w tej chwili tysiące doświadczonych inżynierów, moglibyśmy realizować coraz bardziej zaawansowane projekty, natomiast pojawia się blokada formalna.

Testy drogowe są istotną częścią rozwoju produktu. Jeśli nie będziemy mogli prowadzić testów drogowych u nas, oznacza to, że nie będziemy mogli także realizować pewnych projektów, ponieważ testy będą musiały być przeprowadzone w Niemczech, we Francji, czy w Hiszpanii, gdzie otrzymanie takiej zgody jest znacznie łatwiejsze. Trzeba też zwrócić uwagę na dynamikę projektów. Są sytuacje, że robimy drobne usprawnienie w naszym systemie i trzeba już na drugi dzień wyjechać na drogę i to przetestować. Nie ma czasu do stracenia, to jest projekt. A w Polsce, żeby uzyskać zgodę, trzeba złożyć podanie, poczekać. Mówiąc krótko – prawo o ruchu drogowym w tej kwestii nie jest dostosowane do realiów.