Solaris dostarczy kolejnych 6 autobusów elektrycznych do Szczecina

Dzisiaj przedstawiciele firmy Solaris podpisali w Szczecinie umowę na dostawę sześciu elektrycznych Solarisów. Zgodnie z wymogami przetargu, pojazdy zostaną dostarczone do Szczecina w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Łączna wartość zamówienia to ponad 16,5 mln złotych.

W ubiegłym roku firma Solaris wygrała w Szczecinie przetarg na dostawę 8 sztuk przegubowych autobusów elektrycznych Urbino. Oferta firmy była również najlepsza w przetargu na dostawę 6 autobusów bateryjnych o długości 12 metrów.

Solarisy Urbino electric dla Szczecina będą wyposażone w baterie Solaris High Power o łącznej pojemności ponad 120 kWh. Są to magazyny energii przystosowane do szybkiego ładowania zarówno przez złącze plug-in, jak i poprzez pantograf. Dostawca infrastruktury ładowania autobusów zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu przetargowym. Zakłada ono budowę ładowarek zajezdniowych, a także stacji pantografowych, których moc wyniesie nawet 560 kW.

Aby zoptymalizować zużycie energii w autobusach, zostaną one wyposażone w funkcję tzw. prekondycjonowania termicznego. Oznacza to, że podczas ładowania baterii równolegle wnętrze autobusu będzie ogrzewane lub chłodzone – w zależności od pory roku. Dzięki temu autobus wyjeżdżając na trasę z zajezdni, będzie już przygotowany termicznie do przewozu pasażerów w komfortowych warunkach.

Z nowinek technicznych zastosowanych w pojazdach można wskazać panele fotowoltaiczne na dachu. Pozwolą one wykorzystać odnawialne źródła energii do optymalizacji układu zasilania niektórych komponentów pokładowych. Ponadto autobusy zostaną wyposażone w system monitoringu wizyjnego, który będzie połączony z systemem monitoringu miejskiego. Do dyspozycji kierowców będzie kabina typu zamkniętego. Jednym z elementów podniesienia poziomu bezpieczeństwa pasażerów będzie urządzenie typu alkolok, które każdorazowo przed uruchomieniem pojazdu będzie przeprowadzać test trzeźwości kierowcy.

„Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że możemy przyczyniać do poprawy jakości życia mieszkańców Szczecina poprzez dostawę bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego. Nasze autobusy są doskonale znane użytkownikom transportu publicznego w tym mieście. Teraz przyszedł czas na zapoznanie się z naszą bateryjną technologią, która jest niezwykle cicha i bezemisyjna w miejscu użytkowania. Jestem przekonany, że cechy te zostaną docenione przez szczecinian”, powiedział Petros Spinaris, Członek Zarządu firmy Solaris odpowiedzialny za sprzedaż, marketing i after sales.

Zgodnie z umową autobusy zostaną dostarczone do Szczecina w ciągu roku od podpisania umowy. Jeszcze wcześniej na ulicach miasta pojawi się 8 przegubowych Solarisów Urbino 18 electric, których dostawy przewidziano na wrzesień tego roku.

Na zdjęciach (od lewej): Petros Spinaris (Wiceprezes Zarządu Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.), Piotr Krzystek (Prezydent Miasta Szczecin).