LG Energy Solution Wrocław z maksymalną mocą produkcyjną do 2025 r.

Największa fabryka baterii do aut elektrycznych w Europie, należąca do LG Energy Solution, osiągnie maksymalne moce produkcyjne do 2025 r., podaje PAP.

„W fabryce LG Energy Solution produkowane są baterie litowo-jonowe do autu elektrycznych dla różnych marek. Baterie produkowane są tu od pierwszej kropli elektrolitu do końcowego produktu, który otrzymują klienci.” – mówiła w komunikacie Agata Marcinkiewicz, rzeczniczka LG Energy Solution Wrocław.

Zamówienia na produkowane w fabryce w Biskupicach Podgórnych baterie, składają m.in. Volkswagen, Honda czy koncerny jak General Motors i Stellantis. Do konkretnych zamówień dostosowywane są całe linie produkcyjne, gdyż baterie dla poszczególnych odbiorców różnią się pojemnością i ułożeniem poszczególnych elementów, czytamy w komunikacie PAP.

W tej chwili, zdolności produkcyjne LG Energy Solution Wrocław są na poziomie 79 GWh, do końca tego roku firma planuje je zwiększyć do 86 GWh, zaś docelowo do 2025 r. mają wynosić 115 GWh.

W fabrykę w Biskupicach Podgórnych LG zainwestowało już 3,2 mld euro. Produkcja rozpoczęła się w 2017 r. Obecnie pracuje w niej ponad 10 tys. osób, jednak koreański producent baterii do aut elektrycznych systematycznie poszerza kadrę.

Źródło: evertiq.pl