Targi motoryzacyjne na Tajwanie 15-18 kwietnia 2020

Zapisy na targi motoryzacyjne na Tajwanie już otwarte!

15-18 kwietnia, 2020

Taipei Nangang Exhibition Centre Hall 1 (TaiNEX1) i Hall 2 (TaiNEX2)

Taiwan Trade Center Warsaw, przedstawicielstwo Tajwańskiej Rady Rozwoju Handlu Zagranicznego (TAITRA*) w Polsce, zaprasza do udziału w targach Taipei AMPA 3 w 1. To już 36 edycja znanych na całym świecie targów części samochodowych Taipei AMPA. Z kolei Autotronics Taipei i Motorcycle Taiwan, odbędą się już po raz 15. Te trzy wydarzenia, czyli Taipei AMPA 3 w 1 stworzą razem drugie największe targi części i akcesoriów samochodowych i motocyklowych w Azji. W 2019 wydarzenie to odwiedziło ponad 7000 zagranicznych gości reprezentujących 142 kraje (wszystkich gości było prawie 30 000), a kadra kierownicza i osoby odpowiedzialne za zakupy stanowiły ponad 80% wszystkich odwiedzających.

Szacuje się, że podczas najbliższej edycji swoje produkty zaprezentuje ponad 1450 wystawców. Jednym z głównych tematów Taipei AMPA 3 w 1 będzie C.A.S.E Technology – Connected, Autonomous, Services, and Electric.

Na targach Taipei AMPA 3 w 1 można spotkać się przede wszystkim z producentami części i komponentów samochodowych, akcesoriów do samochodów, a także do ich tuningu, urządzeń diagnostycznych do pojazdów i ich konserwacji oraz kosmetyków samochodowych. Swoją ofertę prezentować będą także producenci EVs oraz przeznaczonych dla nich urządzeń peryferyjnych. Nie zabraknie także producentów części i akcesoriów do motocykli i skuterów.

Wydarzeniami towarzyszącymi wystawie będą:

Spotkania zakupowe B2B

Intelligent Transportation International Forum

EVs Technology and Trend Forum

Autonomous Car Experience

*TAITRA – niedochodowa organizacja na Tajwanie sponsorowana przez rząd tajwański i stowarzyszenia handlowe, której zadaniem jest wspieranie wymiany handlowej Tajwanu z krajami na całym świecie, pomoc w organizowaniu targów, misji i innych imprez handlowych.