Już można zamawiać Volkswagena T-Crossa z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM

Volkswagen T-Cross został wyposażony w silnik o największej mocy spośród wszystkich jednostek stosowanych dotąd w tym modelu – małego SUV-a można teraz zamówić z silnikiem 1.5 TSI osiągającym moc 110 kW/150 KM. Dotychczasowa oferta została tym samym wzbogacona o jednostkę o dynamicznych osiągach. T-Cross z tym silnikiem jest dostępny w cenie od 89 090 zł. T-Cross z nowym mocnym silnikiem jest nie tylko dynamiczny, ale i oszczędny –średnie zużycie paliwa wynosi 6,4 litra na 100 km (według WLTP). Maksymalny moment obrotowy nowej jednostki napędowej wynosi 250 Nm i jest uzyskiwany w przedziale między 1500 a 3500 obrotów na minutę; od 0 do 100 km/h samochód rozpędza się w ciągu 8,5 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 200 km/h. Najmocniejszy silnik montowany pod maską Volkswagena T-Crossa jest dostępny wyłącznie w połączeniu z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową (DSG). T-Cross: wcale nie taki mały T-Cross wzbogacił w minionym roku ofertę SUV-ów Volkswagena. Nieduże auto okazuje się bardzo wszechstronne – przesuwana w zakresie 14 cm kanapa pozwala albo zwiększyć przestrzeń na nogi dla pasażerów siedzących z tyłu, albo – gdy ich nie ma – powiększyć bagażnik. Jego pojemność może wzrosnąć z 385 do 455 litrów, a jeśli złożyć oparcie tylnej kanapy wyniesie ona nawet 1.281 litrów. T-Cross jest ponadto znakomicie skomunikowany z otoczeniem. Podłączenie smartfona do samochodowych multimediów nie stanowi żadnej trudności – służą do tego cztery wejścia USB (dwa z przodu i dwa z tyłu pojazdu). Oferowany w ramach opcji tzw. Digital Cockpit wraz z 8-calowym dotykowym ekranem multimediów oraz „Active Info Display” znacząco podnoszą komfort użytkowania samochodu. Volkswagen T-Cross jest też wyposażony w liczne systemy asystujące, które dotąd stosowano w samochodach wyższych klas. W wyposażeniu seryjnym znajdują się m.in. „Front Assist” monitorujący przestrzeń przed samochodem, z funkcjami rozpoznawania pieszych na jezdni oraz awaryjnego hamowania przy niskich prędkościach, system „Lane Assist” utrzymujący samochód na pasie ruchu, system ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniu, a także system „Blind Spot Detection” ostrzegający o obecności innego pojazdu w martwym polu widzenia lusterek, a przez to ułatwiający zmianę pasa ruchu. Ten ostatni współdziała z systemem wspomagającym wyjazd z miejsca parkingowego.