Szykuje się oblężenie warsztatów. Lepiej umów się wcześniej!

Dane z UE i EFTA wskazują, że w ostatnich pięciu latach najwięcej nowych rejestracji pojazdów odnotowano w marcu, kwietniu i maju. Oznacza to, że ich coroczne przeglądy będą najprawdopodobniej wypadać w rocznicę zakupu auta. Te dane potwierdzają wyniki raportu Autodata o najczęściej serwisowanych pojazdach, według którego marzec był najpopularniejszym miesiącem na przeglądy i naprawy w latach 2018 i 2019. Właśnie wtedy mechanicy najwięcej korzystali ze specyfikacji i instrukcji w zakresie serwisowania i napraw, aby obsłużyć pojazdy trafiające do ich warsztatów.

Możemy się również spodziewać, że specyficzne warunki związane z COVID-19 będą mieć wpływ na rezerwacje w 2021 roku. Pandemia zmusiła rządy niektórych państw do zezwolenia kierowcom na opóźnienie obowiązkowych przeglądów technicznych, co oznacza, że w najbliższych miesiącach możemy się spodziewać napływu aut po terminie przeglądu. Prowadzone na całym świecie programy szczepień na niespotykaną dotąd skalę zachęciły też rządy do rozluźnienia ograniczeń, aby ożywić gospodarkę i pozwolić pracownikom na powrót do biur. Jednak pracownicy podchodzą z ostrożnością do środków transportu publicznego i będą bardziej skłonni dojeżdżać do pracy własnym autem.

Wiele osób pracujących zdalnie z domu będzie musiało zająć się swoimi samochodami, które przez długi czas były używane tylko sporadycznie, szczególnie w miesiącach zimowych. W takim scenariuszu wysoce prawdopodobne jest wystąpienie problemów wymagających wizyty w warsztacie oraz konieczności przeprowadzenia drobiazgowego przeglądu.

W wyniku pandemii znacząco wzrosła liczba dostaw do domów. Aplikacja Autodata odnotowała wzrost zapytań o dane serwisowe dla samochodów dostawczych aż o 19 proc. od pierwszego do trzeciego kwartału 2020 roku w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na dostawy towarów kupowanych online. Ponadto pojazdy te będą niedługo wymagały wizyty w warsztacie w związku z corocznym przeglądem zbiegającym się z rocznicą zakupu.

Mając na uwadze powyższe czynniki oraz dane z aplikacji, eksperci Autodaty sporządzili listę głównych czynności serwisowych, jakie czekać mogą nasze samochody wiosną.

Układ klimatyzacji

W zaparkowanych przez dłuższy czas samochodach zbiera się wilgoć, która może powodować korozję zaworów w układzie klimatyzacji. Gumowe uszczelki również ulegają stopniowej degradacji, gdy układ nie jest regularnie używany.

Akumulator

W normalnych warunkach eksploatacji samochód powinien być uruchamiany przynajmniej dwa razy w tygodniu, aby zapobiec degradacji akumulatora. Zimna pogoda często negatywnie wpływa na sprawność akumulatora, a dostępne w sklepach kable rozruchowe mogą skrócić jego żywotność.

Wycieraczki

W zimowych warunkach wycieraczki ulegają degradacji i mogą pojawić się na nich pęknięcia oraz rozdarcia spowodowane pracą na oblodzonych szybach. Pióra wycieraczek należy wymieniać przynajmniej raz do roku albo gdy nie stykają się dobrze z powierzchnią szyby.

Koła i opony

Wiele z dostępnych na rynku modeli kompresorów do opon korzysta z zasilania 12 V z akumulatora auta, w związku z czym kierowcy pracujący z domu mogą zaniedbać kontrolowanie ciśnienia w oponach w obawie przed rozładowaniem akumulatora. To z kolei może prowadzić do zwiększonego zużycia opon, a nawet uszkodzenia konstrukcji wewnętrznej. Niewłaściwe ciśnienie może również wywołać ostrzeżenia systemu monitorującego ciśnienie w oponach, który może wymagać zresetowania przy użyciu narzędzi diagnostycznych. Chociaż w niektórych przypadkach lokalne władze wykorzystały okres lockdownu jako okazję do naprawienia nawierzchni na drogach, pozimowe dziury mogą uszkodzić opony oraz spowodować zmianę geometrii zawieszenia.

Zawieszenie



Dziury w jezdniach są spowodowane zwiększeniem objętości wody zamarzającej w pęknięciach nawierzchni. Przejeżdżające po nich pojazdy dodatkowo je pogłębiają, narażając się na uszkodzenia opon, felg, sprężyn, elementów zawieszenia i zmianę geometrii kół. Są to punkty krytyczne, które muszą zostać skontrolowane w warsztacie podczas wiosennego przeglądu. W pojazdach, które były sporadycznie używane w okresie lockdownu, może także dojść do problemów z zawieszeniem z powodu pęknięć i korozji – jest to szczególnie niebezpieczne w obszarach położonych blisko zbiorników słonej wody, która może poważnie osłabić sprężynę w przypadku pęknięć w plastikowej powłoce.