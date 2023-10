Szwedzka firma Aira zainwestuje 1,27 miliarda złotych we Wrocławiu

Kolejna wielka inwestycja zagraniczna w stolicy Dolnego Śląska. Szwedzka Aira, spółka należąca do Vargas Holding, do której należy produkujący baterie do elektrycznych aut Northvolt, rozpoczyna budowę fabryki pomp ciepła we Wrocławiu.

Marka systemów grzewczych Aira, działająca w Polsce pod szyldem Heatly.pl – obniżymy Twoje rachunki, uzyskała decyzję o wsparciu przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” inwestycji w wysokości 1,27 mld złotych!

W oficjalnym przekazaniu dokumentu uczestniczył jeden z dyrektorów firmy Aira, Petera Prema decyzję przekazał Prezes Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Piotr Wojtyczka.

Fabryka powstanie w 2024 r. na terenie po Volvo Buses, które wycofuje się z Wrocławia. Istniejące hale produkcyjne zostaną zmodernizowane i dostosowane do produkcji nowego inwestora.

Inwestycja ma być wieloetapowa. Na początek fabryka we Wrocławiu ma zatrudnić kilkaset osób (nieoficjalnie mówi się o około 500 miejscach pracy). W miarę zwiększania mocy produkcyjnych będzie także rosło zatrudnienie. Jest spora szansa, że w ciągu kilku najbliższych lat dojdzie do poziomu 1500 pracowników czyli tyle, ilu straci pracę w związku z zamknięciem obecnie funkcjonującej w tym miejscu fabryki Volvo Buses. W liście intencyjnym inwestor wyraził także chęć zatrudnienia części specjalistów z Volvo.

Co prawda Aira nie będzie budować fabryki od zera, tylko wykorzysta gotowe hale produkcyjne po Volvo Buses, jednak duże pieniądze zainwestowane będą w ich wyposażenie w odpowiednie linie produkcyjne.

Wiadomo też, że Vargas Holding zdecydował się na uruchomienie tej fabryki właśnie we Wrocławiu, ze względu na korzystną ofertę przedstawioną przez Volvo Buses oraz możliwość bardzo szybkiego uruchomienia produkcji, co było i jest bardzo ważne dla tego inwestora.

