Światowa premiera w Düsseldorfie: Nowy Caddy – jeszcze bardziej cyfrowy, połączony z siecią, wydajny i charyzmatyczny

Poznań / Düsseldorf, 20 lutego 2020 r. Może być samochodem dostawczym, autem do przewozu osób, rodzinnym vanem lub kamperem o nieograniczonych możliwościach: Caddy. Jak dotąd wyprodukowano go w ilości ponad trzech milionów egzemplarzy. Teraz Volkswagen Samochody Dostawcze odkrywa przed światem piątą generację Caddy. Każdy szczegół tego samochodu został zaprojektowany od nowa, a całość została zbudowana na modułowej platformie MQB. Dzięki MQB, w gamie modelowej tego samochodu zastosowane zostały najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne. Innowacyjne systemy wsparcia kierowcy zwiększają bezpieczeństwo i czynią prowadzenie łatwiejszym. Korzystające z sieci internetowej systemy infotainment i cyfrowe systemy obsługi, zamieniają Caddy w smartfona na kołach. Nowa technika podwójnego dozowania – Twindosing sprawia, że wysokoprężne silniki TDI są teraz czystsze niż kiedykolwiek wcześniej. Bryła zewnętrzna została zaprojektowana zupełnie od nowa i nabrała sportowego charakteru. Jednocześnie zwiększyła się ilość miejsca we wnętrzu pojazdu. Caddy jest pojazdem uniwersalnym – „szwajcarskim scyzorykiem” wśród samochodów dostawczych i rodzinnych vanów.

„Dzięki znacznemu powiększeniu przestrzeni, absolutnej perfekcji w tworzeniu szczegółów, nowym rozwiązaniom technicznym i nowej dynamice designu, nowy Caddy to ogromny krok naprzód” – mówi Thomas Sedran, prezes zarządu Volkswagen Samochody Dostawcze. „Nowy Caddy daje nam potencjał do globalnego zwiększenia udziału naszej marki w tak zwanym segmencie A rynku miejskich samochodów dostawczych i kompaktowych vanów” – dodaje Heinz-Jürgen Löw, członek zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Nowy Caddy w sprzedaży pokaże się jeszcze w tym roku. Polska jest jednym z trzech pierwszych (obok Niemiec i Austrii) rynków, na których zadebiutuje. Charyzmatyczny design i nowe cechy zewnętrzne Przejście na platformę MQB widoczne jest w dynamiczniej wyglądających proporcjach nowego Caddy. Projektanci samochodu wykorzystali tu niezwykłą okazję wynikającą z technicznych zalet platformy MQB, by stworzyć zupełnie nową karoserię – bardziej wyrazistą niż wcześniej. Dzięki zredukowanej wartości oporu powietrza cw (z 0,33 do 0,30), Caddy wyznacza zupełnie nowe standardy w swojej klasie pojazdów. Jeśli chodzi o konstrukcję i specyfikację zewnętrzną auta, nowy Caddy zyskał kilka nowych cech. Należą do nich opcjonalna funkcja domykania odsuwanych bocznych drzwi i pokrywy bagażnika oraz również opcjonalny, rozciągający się nad pierwszym i nad drugim rzędem siedzeń szklany dach panoramiczny o powierzchni 1,4 m2. Nowością są także nowe, 18-calowe felgi aluminiowe oraz montowane standardowo w najwyższych wersjach wyposażenia reflektory diodowe i diodowe światła tylne. Po raz pierwszy w tym modelu pojawia się też bezkluczykowy dostęp, zapłon i zamykanie pojazdu (Keyless Access – w skrócie Kessy) oraz cyfrowy kokpit „Digital Cockpit”. Nowe nazewnictwo – ‘Caddy’, ‘Life’, ‘Style’ Nowy Caddy pojawi się – podobnie jak jego poprzednik – w różnych wersjach nadwozia: jako furgon, kombi i wielu wersjach samochodu osobowego. Nazewnictwo linii wersji osobowych zostało zmienione: model bazowy będzie się teraz nazywał ‘Caddy’, wersja wyższa specyfikacji to ‘Life’ i w końcu wersja premium to ‘Style’. Wszystkie nowe wersje są lepiej wyposażone niż wersje modelu poprzedniego. Duże wnętrze z cyfrowym, zaawansowanym technicznie kokpitem Wewnątrz, piąta generacja tego uniwersalnego samochodu zachwyca zaawansowanymi technicznie rozwiązaniami i zdecydowanie większą ilością miejsca. Dla przykładu: przedłużona wersja modelu – Caddy Maxi – ma teraz dość miejsca do umieszczenia w niej dwóch europalet. Wskaźniki i elementy obsługi zostały gruntownie przeprojektowane. Nowy, cyfrowy kokpit ‘Digital Cockpit’ (opcjonalny, w pełni cyfrowy zestaw zegarów i wskaźników) oraz radio i infotainment (wyświetlacze o przekątnej od 6,5 do 10 cali), składają się na interaktywne interfejsy systemu dostępnego zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażera na przednim fotelu. Połączenie cyfrowego kokpitu i najwyższego stopnia rozbudowy systemu nawigacji z 10-calowym wyświetlaczem, tworzy nowy, w pełni cyfrowy krajobraz wskaźników i elementów obsługi, czyli ‘Invision Cockpit’. Za pośrednictwem jednostki komunikacyjnej online (OCU) ze zintegrowanym systemem eSIM, systemy infotainment mają dostęp do mobilnych usług i funkcji online “Volkswagen We”, co oznacza, że nowy Caddy jest zawsze podłączony do sieci. Kolejna nowość w Caddy: cyfrowe powierzchnie dotykowe dla funkcji świateł, widoku, systemu audio i funkcji menu. Obrotowy przełącznik świateł spełnił już swoje historyczne zadanie, a jego rolę przejmuje teraz układ dotykowych przycisków Light & Sight po lewej stronie kierownicy. Za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu można bardzo szybko i łatwo dotrzeć do różnych pozycji menu głównego systemu obsługi. Ponadto, diodowe oświetlenie wewnętrzne, ergonomiczne fotele i zasilanie zewnętrznych urządzeń napięciem 230 V, uprzyjemniają każdą podróż. Kolejną nowinką jest wentylacja dachowa usprawniająca działanie klimatyzacji oraz szybsza wentylacja stacjonarna z tyłu. Nowe systemy wsparcia kierowcy czynią z Caddy pojazd bezpieczniejszy i łatwiejszy w prowadzeniu Sześć z dziewiętnastu systemów wsparcia kierowcy zamontowanych na pokładzie nowego Caddy to systemy zupełnie nowe. Jest wśród nich ‘Asystent Podróży – Travel Assist’, po raz pierwszy oferowany w samochodzie dostawczym i zapewniający wsparcie prowadzenia w pełnym zakresie osiąganych prędkości. System wspomagania jazdy jest aktywowany za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej. W nowym Caddy znajdziemy również takie systemy jak: Trailer Assist – podobny do tego, który znajduje się w Crafterze asystent znacznie ułatwiający manewrowanie z przyczepą oraz asystent boczny – Side Assist – ze zintegrowanym systemem ostrzegania o ruchu za pojazdem Rear Traffic Alert. Funkcjonujące już wcześniej w Caddy systemy zostały teraz znacznie rozszerzone i zaktualizowane o nowe funkcje. Technika podwójnego dozowania – Twindosing w silnikach TDI, redukuje emisję tlenków azotu Podobnie jak systemy wsparcia kierowcy, bardzo innowacyjne są również nowe, czterocylindrowe silniki napędzające Caddy. To kolejny poziom rozwoju tych jednostek napędowych. Spełniają one wymagania normy Euro 6 z roku 2021 i wyposażone są w filtr cząstek stałych. Nowością, użytą po raz pierwszy w silnikach TDI o mocy wyjściowej od 55 kW/75 KM do 90 kW/122 KM, jest nowy system Twindosing. Dzięki dwóm katalizatorom SCR, a więc podwójnemu wtryskowi AdBlue, poziom emisji tlenków azotu (NOx) jest znacznie niższy w porównaniu z poprzednim modelem, co sprawia, że silniki TDI Caddy należą do najczystszych jednostek wysokoprężnych na świecie. Równie wydajne i zrównoważone środowiskowo są: turbodoładowany silnik benzynowy TSI o mocy 84 kW/116 KM oraz doładowany silnik na gaz ziemny TGI. Nowe rozwiązania techniczne układów napędowych mają wyraźnie pozytywny wpływ zarówno na ekologię, jak i na ekonomię: w zależności od wersji silnika, przewidywane zużycie paliwa przez Caddy jest do dwunastu procent niższe niż w poprzednim modelu (prognozy; dane dotyczące certyfikowanego zużycia mają być dostępne od początku lipca).



