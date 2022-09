Studia SGH i PIM to przepustka do kariery

Prawie 600 studentów, setki wykładów prowadzonych również przez praktyków i tak nieprzerwanie od 18-tu lat! Mowa o Podyplomowych Studiach dla Menedżerów Motoryzacji organizowanych przez Polską Izbę Motoryzacji we współpracy ze Szkołą Główną Handlową. Studia adresowane są zarówno do osób, które w branży motoryzacyjnej już pracują ale również do takich , które chciałyby w motoryzacji pracować. W każdym sektorze: przemysłu, salonach samochodowych, serwisach, firmach konsultingowych, transporcie, etc. Kolejna edycja rusza już w listopadzie.

O tym dlaczego warto wziąć udział mówi Ewa Rosik, Dyrektor Biura Doradztwa i Szkoleń w Polskiej Izbie Motoryzacji.