Stefanie Hegels obejmie stanowisko dyrektora zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni

Poznań, 7 maja 2020 r. Z dniem 1 czerwca 2020 r., funkcję dyrektora zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni obejmie Stefanie Hegels. Stefanie Hegels zastąpi na tym stanowisku Christiane Engel, która w 2018 roku jako pierwsza kobieta w koncernie Volkswagen objęła funkcję dyrektora zakładu. Christiane Engel pokieruje od 1 czerwca działem zabezpieczania jakości marki Volkswagen Samochody Osobowe w Wolfsburgu.

Stefanie Hegels (47) pracuje w koncernie Volkswagen od niemal 24 lat i zajmowała różne stanowiska w obszarze logistyki. Jako absolwentka inżynierii przemysłowej kierowała ostatnio działem logistyki Volkswagen Samochody Dostawcze w Hanowerze. Rozpoczęła swoją karierę w roku 1996 w Wolfsburgu, a w 2005 przeniosła się do Emden, gdzie objęła kierownictwo działu dyspozycji i gospodarki materiałowej. Po trzyletnim pobycie zagranicznym w Volkswagen Group Rosja w Kałudze, wróciła do Wolfsburga i pracowała na kolejnych stanowiskach kierowniczych w obszarze logistyki koncernu. Od marca 2018 roku Stefanie Hegels kieruje logistyką marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Christiane Engel (53) jako pierwsza kobieta w koncernie Volkswagen objęła w roku 2018 stanowisko dyrektora zakładu. Z tytułem inżyniera w dziedzinie planowania i optymalizacji procesów pracy rozpoczęła swoją karierę w 1992 roku w Volkswagen Saksonia, w obszarze Industrial Engineering. W następnych latach obejmowała kolejne odpowiedzialne stanowiska w koncernie Volkswagen, po czym w roku 2001 przeszła do spółki Auto5000 GmbH i została dyrektorem ds. organizacji pracy i zakładu. Od 2009 roku była odpowiedzialna za kierowanie obszarem Industrial Engineering w Volkswagen Group of America w zakładzie w Chattanooga (USA). W 2012 roku Christiane Engel została dyrektorem ds. organizacji pracy i Industrial Engineering w Volkswagen Samochody Dostawcze.