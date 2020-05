Volvo z LiDAR-ami firmy Luminar

Już za dwa lata w sprzedaży znajdzie się kolejna generacja modeli Volvo, które na określonych odcinkach dróg pojadą samodzielnie. Zostaną wyposażone w laserowe radary (LiDAR-y) i technologię precyzyjnego mapowania terenu i obiektów wokół auta. Dostarczy je firma Luminar.

-Technologia jazdy autonomicznej może być jednym z najskuteczniejszych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego w historii. Oczywiście, jeśli zostanie wdrożona w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Nasze samochody będą przygotowane do samodzielnego podejmowania licznych decyzji – powiedział Henrik Green, szef rozwoju technologii w Volvo Cars.

Kolejna generacja modeli Volvo, oparta na platformie SPA2, ma być sprzętowo przygotowana do zastosowania w nich technologii jazdy autonomicznej. Najpierw wejdzie do sprzedaży system działający wyłącznie na autostradach. Ma się nazywać Highway Pilot. Później technologie te będą rozwijane, a oferta rozszerzana o kolejne opcje jazdy autonomicznej. – To rozwiązanie wymusza określone zmiany w elektronice aut. Mapowanie obiektów i sytuacji wokół samochodu musi być precyzyjne i szybkie. Swoistym okiem na świat autonomicznego pojazdu będzie LiDAR – czyli laserowy radar – zintegrowany z krawędzią dachu – czytamy w komunikacie Volvo.

LiDAR będzie miał więcej zastosowań. Może usprawnić systemy aktywnego wspomagania kierowcy (ADAS). Niewykluczone, że w przyszłości LiDAR stanie się wyposażeniem seryjnym wszystkich aut Volvo. Volvo Cars i firma Luminar zacieśniają współpracę. Firmy chcą wspólnie rozwijać technologie radarów laserowych i wdrażać je do seryjnej produkcji. Volvo Cars podpisało też umowę o możliwości zwiększenia swoich mniejszościowych udziałów w firmie Luminar. Dla tej ulokowanej w Dolinie Krzemowej spółki będzie to pierwsze wdrożenie jej rozwiązań do produkcji seryjnej.

LiDAR wysyła miliony impulsów laserowych tworząc trójwymiarową mapę przestrzeni wokół pojazdu. Zawiera ona pełne dane dotyczące innych obiektów, ich położenia, prędkości, etc. To wszystko dzieje się bez konieczności połączenia z internetem. A mapowanie obiektów odbywa się bardzo szybko i jest stabilne. LiDAR jest niezbędny do jazdy autonomicznej przy wyższych prędkościach lub przy gorszych warunkach atmosferycznych. Dlatego Volvo Cars uważa, że dla dobra bezpieczeństwa jazdy autonomicznej, tradycyjny radar i kamera to za mało. Dopiero radar laserowy dostarcza wystarczająco dużo dokładnych danych, w oparciu o które system pojazdu może podejmować właściwe decyzje – podkreśla producent. Kamary i radary także będą zastosowane, ale spełnią rolę wspomagającą. Dostosowanie auta do jazdy autonomicznej wymaga modyfikacji układu kierowniczego i hamulcowego, czy zasilania. Te systemy muszą mieć tzw. back-up.

Źródło: www.evertiq.pl