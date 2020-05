Audi przygotowuje pierwszą w swej historii wyłącznie cyfrową premierę rynkową nowej rodziny modelowej A3

„Nowa rodzina modelowa A3, to jedna z naszych najważniejszych linii modelowych, które w tym roku pojawią się na rynku. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu, kreatywności i motywacji naszego zespołu i naszych partnerów, mogliśmy bardzo szybko i elastycznie przejść na cyfrowe formaty szkoleniowe, tak by nasza sieć sprzedaży i serwisu na całym świecie mogła zoptymalizować swoje przygotowania do rynkowej premiery nowych modeli” – mówi Horst Hanschur, szef rozwoju sprzedaży detalicznej i obsługi klienta w AUDI AG. „Korzystamy tutaj z naszego wieloletniego doświadczenia w stosowaniu cyfrowych narzędzi w szkoleniach sprzedażowych i serwisowych. W związku z obecną trudną sytuacją na świecie, jeszcze bardziej przyspieszamy rozpoczętą już jakiś czas temu cyfryzację marki Audi. Już teraz intensywnie pracujemy nad kolejnymi krokami i chcemy dalej rozwijać tę metodologię, szczególnie dla potrzeb naszej ofensywy pojazdów elektrycznych. W związku z postępującą cyfryzacją naszych pojazdów, konsekwentnie wprowadzamy także cyfryzację naszej metodyki szkoleniowej.”



Szkolenie ponad 35 tysięcy pracowników sprzedaży i serwisu na całym świecie opiera się na zasadzie “train-the-trainer”, czyli szkoleń trenerów: AUDI AG prowadzi scentralizowane szkolenia – z reguły także fizyczne, w siedzibie firmy – dla około 400 trenerów produktu, sprzedaży i serwisu oraz dla około 250 trenerów technicznych z 90 krajów. Trenerzy ci przekazują następnie to, czego się nauczyli, odpowiednim pracownikom w swoich salonach sprzedaży i punktach serwisowych. Aby zapewnić jednolite standardy jakości na całym świecie, AUDI AG stworzyło wiele cyfrowych formatów szkoleniowych – niektóre z nich we własnym studio telewizyjnym – i udostępniło je w różnych językach. Przy wprowadzaniu na rynek Audi e-tron zostały po raz pierwszy wykorzystane formaty rzeczywistości wirtualnej – teraz to know-how jest stosowane w zajęciach dla trenerów szkolących w zakresie modeli z rodziny A3.



Projekt „Central Launch Experience” (CLX) dla zespołów sprzedaży i serwisu odpowiedzialnych za wejście nowych modeli na rynek, rozpoczął się kilka tygodni temu szkoleniami internetowymi dotyczącymi m.in. designu i jego funkcji, wariantów silnikowych i skrzyń biegów oraz systemów wspomagających. Odbywają się również wideokonferencje, podczas których ekspertom z Ingolstadt można zadawać indywidualne, szczegółowe pytania. Na platformie internetowej dostępne są również obszerne dokumenty szkoleniowe.



Szkolenia techniczne z zakresu nowej rodziny A3 zostały również przygotowane w formie czysto cyfrowej. Przygotowano m.in. cyfrowy program samokształcenia z testami, własny format wideo Audi Service TV oraz fachowe poradniki dotyczące pytań pochodzących z różnych rynków. Szkolenie dotyczące jednostek napędowych w formacie rzeczywistości rozszerzonej, zostanie wkrótce uzupełnione aplikacją wirtualnej rzeczywistości skupiającą się na technicznych nowościach w nowym Audi A3.



Wszystkie treści i materiały szkoleniowe dostępne są powszechnie w cyfrowej bazie wiedzy „Audi Knowledge Tank”.



W salonach dealerskich Audi składać już można zamówienia na nowe Audi A3 Sportback i nowe Audi A3 Limousine. Pierwsze dostawy tych modeli rozpoczną się latem i stopniowo obejmą wszystkie rynki europejskie. Jeszcze w tym roku do gamy modelowej A3 dołączy jego wersja hybrydowa typu plug-in.