Nowe dostawcze Volkswageny z 5-letnią gwarancją producenta

Poznań, 18 września 2020 r. Dobiega końca produkcja niezwodnego, dostawczego Volkswagena – produkowanego w Polsce modelu Caddy 4. Ostatnie egzemplarze zjeżdżają w tym tygodniu z linii produkcyjnej poznańskiej fabryki Volkswagena. To doskonały moment, aby stać się posiadaczem nowego Caddy 4 w specjalnej ofercie Legend Edition. Samochód ten stał się już legendą i wzorcem dla uniwersalnych pojazdów, które w zależności od wersji mogą być dostawcze, rodzinne, a nawet turystyczne i które od wielu lat cieszą się uznaniem kierowców na całym świecie. Ale to nie koniec jesiennych promocji marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Na klientów czekają produkowane w fabryce w Białężycach k. Wrześni Craftery LT Edition, nawiązujące nazwą do popularnego modelu Volkswagen LT.