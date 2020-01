Siedem nowoczesnych hybrydowych Solarisów trafi do Ząbkowic Śląskich

Siedem dwunastometrowych autobusów marki Solaris dla Ząbkowic Śląskich będzie posiadać szeregowy układ hybrydowy, składający się z silnika elektrycznego o mocy 120 kW oraz silnika spalinowego o mocy 151 kW, spełniającego normy emisji spalin Euro 6. Autobusy hybrydowe wyposażone zostaną także w superkondensatory pozwalające magazynować, a następnie wykorzystywać energię pozyskiwaną z rekuperacji. Spowoduje to obniżenie zużycia paliwa oraz emisji szkodliwych substancji (w stosunku do pojazdów z napędem konwencjonalnym).

Dodatkowo, Solarisy Urbino 12 hybrid będą posiadały funkcję Arrive & Go, która kontroluje pracę silnika spalinowego: wyłącza go podczas podjeżdżania do przystanku i ponownie włącza podczas jego opuszczania, umożliwiając pracę wyłącznie na silniku elektrycznym. Pozwala to na znaczące zmniejszenie emisji spalin oraz hałasu w miejscach przebywania pasażerów.

W autobusach miejsca siedzące będą zagwarantowane dla 37 pasażerów. Dostęp do pojazdu został zaplanowany w – nieczęsto spotykanym na polskim rynku – układzie 1-2-0. Hybrydy, które zostaną wyprodukowane dla Ząbkowic Śląskich, będą wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz w monitoring, poprawiający bezpieczeństwo podróżnych. Pasażerowie będą mogli korzystać z systemu zapowiedzi głosowej oraz portów USB. Na życzenie Zamawiającego, na pokładzie pojazdów zostaną zamontowane defibrylatory.

Siedem Solarisów Urbino 12 hybrid będzie obsługiwać Ząbkowicką Komunikację Publiczną, która zostanie uruchomiona w drugiej połowie 2020 roku. W II kwartale 2020 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie transportu drogowego. Szacuje się, że Ząbkowicka Komunikacja Publiczna będzie wykonywała około 1,5 tys. kilometrów dziennie, obsługując wszystkie miejscowości na terenie gminy.

Środki na zakup niskoemisyjnych autobusów Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Na drugim zdjęciu (od lewej): Waldemar Wlazło (Dyrektor Sprzedaży Regionu Południowo-Zachodniego-Kraj, Solaris Bus & Coach S.A.), Marcin Orzeszek (Burmistrz Ząbkowic Śląskich).