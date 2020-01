Volkswagen dostarczył 250.000 zelektryfikowanych samochodów

Jürgen Stackmann, Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Marketingu i After Sales powiedział: „Samochody wyposażone wyłącznie w napęd elektryczny, tak jak modele należące do rodziny ID., są naszą odpowiedzią na wyzwania współczesności. Dlatego kolejne 250.000 zelektryfikowanych aut wyprodukujemy w znacznie krótszym czasie”.

W połowie grudnia w Autostadt przekazano klientce 250-tysięczny samochód marki Volkswagen wyposażony w napęd elektryczny – właśnie tyle zelektryfikowanych aut marki powstało od 2013 roku, gdy do sprzedaży wprowadzono model e-Up!. Ofertę zelektryfikowanych samochodów Volkswagena w kolejnych latach konsekwentnie rozbudowywano: w 2014 r. pojawiły się e-Golf oraz Golf GTE, a w 2015 r. Passat GTE i Passat Variant GTE. Z kolei od 2018 roku w Chinach są dostępne Passat i Tiguan jako hybrydy plug-in, a w tym roku ofertę poszerzyły wyposażone w akumulatory elektryczne wersje modeli Bora i Lavida. Bestsellerem wśród elektrycznych aut Volkswagena jest e-Golf, który został dotąd wyprodukowany w liczbie 104.000 egzemplarzy, za nim plasują się Golf GTE (51.000), Passat Variant GTE (42.000) oraz e-Up! (21.000). W sumie, połowa klientów wybrała modele wyposażone w akumulator, a połowa modele hybrydowe typu plug-in. 250-tysięcznym pojazdem okazał się e-Golf w kolorze „Pure White”; w połowie grudnia w Autostadt w Wolfsburgu odebrała go Sandra Fleischer z Herne. Jürgen Stackmann, Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Marketingu i After Sales, powiedział: „Wyprodukowanie 250 tysięcy samochodów ze zelektryfikowanym napędem to ważny krok marki Volkswagen w tworzeniu motoryzacji neutralnej dla klimatu. Odpowiedź na ważne wyzwania współczesności stanowią przede wszystkim modele w pełni elektryczne, jak te należące do rodziny ID. Pozwalają one czerpać wielką przyjemność z jazdy i mają zalety o jakich kilka lat temu mogliśmy tylko marzyć – są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, zapewniają pasażerom więcej miejsca, mimo że ich rozmiary nie są większe niż aut tradycyjnych, są ciche, bardzo oszczędne i niedrogie w utrzymaniu. Dlatego kolejne 250.000 zelektryfikowanych samochodów zamierzamy sprzedać w znacznie krótszym czasie. W Volkswagenie jesteśmy przekonani, że przyszłość należy do samochodów elektrycznych”. W 2019 roku marka Volkswagen dostarczyła klientom ponad 70.000 zelektryfikowanych aut; w 2018 roku było ich 50.000. Najważniejszymi rynkami zbytu tego rodzaju pojazdów w 2019 roku były Chiny, Norwegia, Niemcy, USA i Wielka Brytania.