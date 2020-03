Samochody marki Toyota Land Cruiser i Lexus, modele: IS, GS, RC, LS, LC, NX, RX

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Land Cruiser oraz Lexus, w modelach: IS, GS, RC, LS, LC, NX, RX, wyprodukowanych w Japonii od 03.09.2013 r. do 06.05.2019 r., może dochodzić do unieruchomienia pompy paliwa niskiego ciśnienia, co może spowodować zaświecenie się lampek sygnalizujących usterkę, nierówną pracę silnika, brak możliwości jego uruchomienia lub zgaśnięcie podczas jazdy, zwiększając ryzyko wystąpienia wypadku.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 2 512 samochodów. Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu wymiany pompy paliwa. Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00). UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców. Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2047). Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł. Źródło: www.uokik.gov.pl