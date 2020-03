Wraca temat polskiego samochodu elektrycznego

ElectroMobility Poland, spółka zajmuje się budową polskiego samochodu elektrycznego, ujawniła ostatnio, że w projekt zaangażowany jest legendarny projektant Jaguara, Tadeusz Jelec oraz znana włoska firma stylistyczna Torino Design.

Prototypy nowej marki powstają na razie w dwóch wersjach nadwozia: hatchback i SUV. Pod względem parametrów technicznych i jakości polskie e-auta mają być konkurencyjne wobec rywali z tej samej półki cenowej. – Platforma technologiczna do zbudowania różnych modeli będzie najwyższej klasy, taka jakie wykorzystywane są w samochodach podobnego segmentu – mówi Łukasz Maliczenko, dyrektor ds. rozwoju technicznego produktu ElectroMobility Poland..

Łukasz Maliczenko podkreśla, że tworzenie marki od „zera” daje konstruktorom wiele możliwości, niespotykanych w przypadku dużych firm motoryzacyjnych będących na dawna na rynku. – Jako nowa marka nie będziemy musieli konkurować wewnętrznie z innymi naszymi produktami. Możemy zrobić coś, co jest praktycznie, jak i estetycznie na najwyższym poziomie – zaznacza.

Maliczenko zauważa, że stwarza to również szansę na wypracowanie unikatowego DNA marki. – To pojęcie bardzo często używane w motoryzacji. Wykorzystuje się je po to, żeby zdefiniować charakter marki. Pomaga to projektantom w dostosowaniu produktu, nad którym pracują, do spójnej historii i osobowości marki – wyjaśnia.

Podkreśla, że atrybuty marki są nie tylko związane z jej wyglądem zewnętrznym. W projekcie nowego modelu samochodu są uwzględniane również parametry techniczne układu jezdnego, takie jak np. charakterystyka zawieszenia.

– Zespół ElectroMobility Poland, projektując swoje samochody od podstaw, chce skupić się na cechach, które uważa za najważniejsze, czyli: praktyczność rozwiązań technicznych, przestronność wnętrza i bezpieczeństwo jazdy – podkreśla spółka w komunikacie.

