Samochody marki KIA Sorento

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Sorento z silnikiem diesla, wyprodukowanych w Korei Południowej od maja 2014 r. do lutego 2020 r. (kod modelowy UM), z powodu potencjalnego uszkodzenia konektora złącza może przegrzewać się grzałka PTC (positive temperature coefficient). Może to prowadzić do jej awarii, zwiększając ryzyko przegrzania złącza, co prowadzi do nadmiernego wzrostu temperatury w obszarze wokół grzałki.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 3 798 pojazdów. Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu aktualizacji logiki działania grzałki PTC i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia konektora złącza PTC, wymiany grzałki PTC oraz odpowiedniej wiązki. Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542). UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców. Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków przedsiębiorcy, w zależności od roli pełnionej w obrocie, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018 r., str. 1). Źródło: www.uokik.gov.pl