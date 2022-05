AutoEvent 2022: Klamka zapadła

UE coraz głębiej wbija gwoździe do trumny spalinowych pojazdów. Wczoraj komisja środowiskowa Parlamentu Europejskiego (PE) odrzuciła wszelkie propozycje złagodzenia założeń „Fit for 55”, czyli pakietu reform klimatycznych zwanych „Carmageddonem”. Dla producentów aut oznacza to konieczność obniżenia średniej emisji spalin o 20% w 2025 r, o 55% w 2030 r. i o 100% w 2035 r. Czyli całkowity zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w UE już za 13 lat.



Do końca przyszłego miesiąca PE i Rada UE mają doprowadzić procedury legislacyjne do końca. Tym samym przyszłość będzie należeć wyłącznie do samochodów zeroemisyjnych, a światowa motoryzacja wejdzie w największy wiraż w całej swojej historii.



