SAGA Poland rozszerza działalność poza branżę moto

W najnowszym, opublikowanym w połowie lutego, raporcie APPLiA Polska (związku pracodawców AGD reprezentującym producentów i importerów AGD) znalazła się m.in. informacja o tym, że w naszym kraju wyprodukowano 30 mln urządzeń AGD, w tym 24 mln sztuk tzw. dużego AGD. Autorzy raportu podkreślają, że choć w porównaniu z rokiem 2019 to wzrost zaledwie o 3%, to wartość ta stanowi ok. 35% urządzeń dużego AGD wyprodukowanych w całej Unii Europejskiej. Produkcja sprzedana AGD wynosi ponad 23 mld zł, co wskazuje na wzrost o ok. 5%.

Większość wyprodukowanych w Polsce pralek, zmywarek czy suszarek do ubrań trafia na eksport.