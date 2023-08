Rośnie sprzedaż samochodów używanych w programie Das WeltAuto

W ciągu pierwszego półrocza 2023 roku w ramach programu Das WeltAuto nowych właścicieli znalazło 11 985 używanych samochodów. To wynik o blisko 23 procent lepszy niż w tym samym okresie 2022 roku. Co trzeci sprzedany w programie Das WeltAuto samochód w okresie I-VI 2023 to Skoda (34,2 procent), kolejne miejsca zajęły marki Volkswagen Samochody Osobowe z udziałem na poziomie 28 procent i Seat (8,3 procent). Systematycznie zwiększa się udział sprzedaży typu trade-in, czyli wymiany auta na nowsze – w pierwszym półroczu stanowiły one 36,5 procent wszystkich transakcji. Samochody w programie Das WeltAuto są coraz młodsze – obecnie średni wiek to zaledwie 3 lata. Program Das WeltAuto to wyłącznie wyselekcjonowane auta, o sprawdzonym pochodzeniu, ze zweryfikowanym przebiegiem.

W pierwszym półroczu 2023 roku w programie Das WeltAuto nowych właścicieli znalazło niemal 12 tys. używanych aut. Szczególnie dobry wynik uzyskano w czerwcu, kiedy to zawarto 2142 transakcje – to najlepszy wynik od marca 2021 roku. Warto zauważyć, że nieznacznie wzrosła średnia cena samochodu sprzedanego w ramach programu Das WeltAuto – z 79 481 zł na 81 899 zł. W połączeniu ze spadkiem średniego wieku auta sprzedanego w programie jasno wynika, że klienci Das WeltAuto coraz chętniej sięgają po młodsze samochody, często objęte jeszcze gwarancją producenta.



Na stronie www.dasweltauto.pl jest obecnie dostępnych ok. 1400 samochodów, z czego ponad dwie trzecie posiada certyfikat Das WeltAuto, a ich stan został zweryfikowany w rygorystycznym teście, obejmujących aż 117 punktów kontrolnych. Takie auta są objęte przynajmniej roczną gwarancją. Warto podkreślić, że co trzeci oferowany w ramach programu pojazd pochodzi od klientów, którzy pozostawili go w rozliczeniu za nowy lub używany samochód.



„Jestem bardzo zadowolony z wyników, jakie notuje program Das WeltAuto. Klienci coraz chętniej sięgają po młodsze samochody – w pierwszym półroczu średni wiek auta wyniósł zaledwie 3 lata. Coraz więcej klientów decyduje się także na wymianę dotychczas używanego auta na młodsze i ‘stare’ zostawia w rozliczeniu. Rośnie także liczba samochodów z certyfikatem Das WeltAuto” – powiedział Daniel Ciachowski, odpowiedzialny za program aut używanych w Volkswagen Group Polska. „Cieszy nas fakt, że ogromną część naszej oferty stanowią samochody marek Grupy Volkswagen, świetne wyniki notują Skoda i Volkswagen, które mogą się pochwalić wzrostami przekraczającymi 20 procent. Jestem przekonany, że ten trend się utrzyma” – dodał Daniel Ciachowski.

Top 10 modeli Das WeltAuto w okresie I-VI 2023 roku w Polsce (w szt.):



1. Skoda Octavia – 1047

2. Skoda Fabia – 816

3. Volkswagen Passat – 611

4. Skoda Superb – 543

5. Skoda Scala – 374

6. Seat Leon – 363

7. Skoda Rapid – 311

8. Skoda Kodiaq – 266

9. Skoda Karoq – 221

10. Volkswagen T-Cross – 182



Das WeltAuto to wielomarkowy program odkupu i sprzedaży osobowych samochodów używanych, działający przy salonach dealerskich marek: Volkswagen, Seat, Cupra, Skoda oraz Volkswagen Samochody Dostawcze. Główną ideą programu jest sprzedaż najlepszych, pewnych aut używanych, których historia, rok produkcji, przebieg i stan techniczny zostały szczegółowo sprawdzone i zweryfikowane. Systematycznie rośnie zainteresowanie programem dealerów poszczególnych marek Volkswagen Group Polska, którzy dołączają do Das WeltAuto. Dziś do sieci DWA należy już 84 dealerów w całym kraju.



Das WeltAuto to również idealne rozwiązanie dla osób, które planują sprzedaż swojego samochodu. Darmowa wycena, korzystne oferty odkupu oraz możliwość zostawienia auta w rozliczeniu to doskonałe opcje dla tych, którzy przekonali się, jak żmudne i męczące bywają samodzielne próby sprzedaży samochodu.

Więcej informacji oraz aktualna oferta na www.dasweltauto.pl.

Źródło: Volkswagen