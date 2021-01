Robot Volkswagena sam naładuje auto elektryczne

Robot będzie uruchamiany poprzez aplikację albo system komunikacji Car-to-X, samodzielnie podjedzie do zaparkowanego samochodu i sam będzie się z nim komunikował. Od otwarcia pokrywy gniazda ładowania, przez umocowanie końcówki przewodu, do jej ponownego odłączenia – cały proces zasilania samochodu w energię elektryczną będzie przebiegać bez udziału człowieka. Mobilny robot przywiezie do pojazdu zewnętrzny akumulator, podłączy go i zgromadzoną w nim energią elektryczną naładuje auto. Ruchomy akumulator zewnętrzny podczas całego procesu będzie znajdował się przy samochodzie, a robot zajmie się w tym czasie obsługą kolejnych pojazdów. Gdy proces zasilania zostanie zakończony, robot samoczynnie odstawi ruchomy akumulator do stacji ładowania.

“Zastosowanie mobilnego robota może oznaczać rewolucję w zakresie ładowania samochodów np. na piętrowych parkingach czy w garażach podziemnych, w których parkuje wiele aut. Dzięki niemu punkt ładowania sam przyjeżdża do samochodu, a nie odwrotnie. W ten sposób jednym rozwiązaniem zapewniamy szeroki dostęp do energii elektrycznej bez skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych specyficznych dla danego miejsca” – wyjaśnia Mark Möller, szef działu rozwoju w Volkswagen Group Components. “To wizjonerski model studyjny, który jednak bardzo szybko może stać się urządzeniem seryjnym, jeśli tylko zaistnieją odpowiednie warunki” – twierdzi Möller. Volkswagen Group Components pracuje nad różnymi rozwiązaniami umożliwiającymi rozbudowę infrastruktury ładowania – przedstawił np. mobilną stację szybkiego ładowania oraz wallbox do zasilania aut prądem stałym (DC). W centrum badań znajdują się wygodne dla użytkowników, inteligentne urządzenia do elastycznego wykorzystania.