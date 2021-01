Test wodorowego Solarisa w Alpach

Aby wesprzeć ekologiczną transformację w tym turystycznym rejonie, Transdev zdecydował się zaprezentować wodorowy autobus elektryczny lokalnym samorządom. Wodorowe tournée trwało od 30 listopada do 4 grudnia i miało na celu wypromowanie tej zeroemisyjnej technologii i jej zalet.

Czysta turystyka

Transdev jest operatorem regularnych tras oraz narciarskich skibusów w Owernii-Rodan-Alp. Grupa jest kluczowym, transportowym partnerem w regionie i wykonuje sporo pracy, aby przekonać swoich klientów do niskoemisyjnej mobilności. M.in. przewoźnik Mont Blanc Bus, spółka zależna Transdev, który obsługuje sieci Chamonix i Cluses w Haute-Savoie, przeprowadziła różne eksperymenty w tym obszarze, które umożliwiły konwersję części jego floty na niskoemisyjną.

Firma nie tylko stawia na wodór czy bateryjne pojazdy, ale także na autobusy gazowe. W Valence uruchomiono proces przejścia na biogaz, co oznacza zakup od 20 do 40 autobusów CNG, w tym 5 w 2020 r. i 5 kolejnych w 2021 r. Do tego dojdzie duża dostawa elektrycznych autobusów (23 pojazdy do 2021 r.) W Vichy – w sieci Mobivie – działają już 4 pojazdy elektryczne.

-„Zmniejszenie zależności energetycznej od paliw kopalnych jest priorytetem. Naszym celem jako partnera społeczności i operatora transportu jest zapewnienie transformacji w kierunku mobilności bezemisyjnej. Stąd nasze zobowiązanie do szybkiego przekształcenia floty pojazdów na tym obszarze poprzez coraz większy udział pojazdów niskoemisyjnych i zeroemisyjnych. Jesteśmy już bardzo zaawansowani w tym kierunku, dzięki elektrobusom i pojazdom na biogaz, a wkrótce wodór” – powiedział Ludovic Jourdain, dyrektor regionalny Transdev Auvergne Rhône Alpes.

Na koniec dodajmy, że Transdev ma coraz większe doświadczenie w zakupach wodorowych autobusów. Pod koniec 2021 r. szwedzka spółka zależna Grupy odbierze swoje pierwsze autobusy wodorowe i będą to dwa Solarisy Urbino 12 hydrogen. Wejdą one do liniowej obsługi w Sandviken, w północno-wschodniej Szwecji.

Źródło: www.transinfo.pl