Renault Austral zastąpi Kadjara. Premiera już 8 marca

Renault potwierdziło datę premiery swojego kolejnego SUV-a. To w pełni zelektryfikowany model o nazwie Austral. Jest spokrewniony z Nissanem Qashqaiem i trafi do Europy.

Stylistyka samochodu sugeruje kształty przypominające większego Koleosa, ale w praktyce zastąpi Kadjara. Renault Austral to kompaktowy crossover zbudowany na platformie CMF-CD3 przygotowanej przez Aliansu Nissan-Renault, m.in. dla nowego Nissana Qashqaia.

Jego główną cechą ma być pełna elektryfikacja, co jednak nie oznacza, że nie będzie wersji spalinowej. Będą wersje hybrydowe, zarówno pełne hybrydy jak i mild hybrid w połączeniu z silnikiem 1.2 TCe (48V) oraz 1.3 TCe (12V), czyli w praktyce odmiany spalinowe do mocy ok. 200 KM. Chodzi o to, by każdy wariant silnikowy był przynajmniej zelektryfikowany.

Inną cechą charakteryzującą ten model ma być dobra jakość wykonania i materiały z górnej półki. Jak twierdzi dyrektor projektu Gilles Vidal, auto będzie sprawiało wrażenie wysokiej jakości również przez zmniejszenie szczelin pomiędzy elementami nadwozia.

Auto jest obecnie testowane przed premierą, która odbędzie się już 8 marca. W Polsce Renault Kadjar nie przyjął się specjalnie dobrze, choć w Europie należy do czołówki w swoim segmencie. Być może stylistyka Australa nawiązująca do nowego Renault Megane podniesie zainteresowanie francuskim crossoverem.

Źródło: e.autokult.pl