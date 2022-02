Przegląd najważniejszych inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu w 2021 roku | ABAX

Rok 2021 był kolejnym i przełomowym czasem, w którym działania ABAX na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju wyraźnie się zintensyfikowały. To wielkie rzeczy dla naszej planety i każda zasługuje na wykrzyknik.

Razem z grupą WeForest i naszymi klientami zasadziliśmy 70 tysięcy nowych drzew!

Co roku zobowiązujemy się zasadzenia jednego drzewa za każdego nowego klienta, który zdecyduje się korzystać z naszych usług. W 2021 roku udało nam się zasadzić 70 tysięcy drzew w ich imieniu. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy przyczyniać się do ochrony środowiska, sadząc ponad 13 tysięcy drzew w ramach współpracy ubezpieczeniowej z firmą ZEGO, jak również 24 tysiące drzew w ramach współpracy z naszym partnerem w zakresie usuwania odpadów – REEN.

Wciąż sadzimy drzewa z pomocą WeForest, naszego zaufanego partnera w zalesianiu.





Przeszliśmy na pojazdy elektryczne!

W 2021 roku kontynuowaliśmy nasze wysiłki w kierunku wprowadzenia całkowicie elektrycznej floty samochodów firmowych. Planujemy to zrobić już do 2023 roku! Entuzjazm związany z wcieleniem naszego planu w życie różnił się w zależności od regionu. Część bardzo zaangażowała się w inicjatywę, podczas gdy inne były raczej przeciwne i nastawieni sceptycznie.

Nie możemy się doczekać, by podzielić się danymi na temat emisji zanieczyszczeń poziomu 1 i 2 w pierwszym kwartale, żeby bardziej podsycić entuzjazm wokół tej inicjatywy.

Stworzyliśmy bardziej ekologiczny łańcuch dostaw!

W 2021 roku zrobiliśmy wiele, by łańcuch dostaw był jeszcze bardziej ekologiczny, bo w nim leży przyszłość telematyki. Dzięki specjalnej platformie i w połączeniu ze sprzętem zainstalowanym przez producenta oryginalnego wyposażenia (OEM) telematyka może być możliwa bez konieczności używania zewnętrznych urządzeń elektronicznych. Jest to rewolucyjne rozwiązanie w branży telematycznej, które zmniejsza dziesięciokrotnie emisje pochodzące z łańcucha dostaw, jednocześnie poprawiając sposób, w jaki wykonawcy informują o emisjach pochodzących z ich projektów.

Poświęciliśmy dużo czasu, by wyszukać alternatywne materiały oraz dostawców, którzy pomogą wypełnić misję zapewnienia ekologicznego łańcucha dostaw.

Robimy generalne porządki na planecie!

W tym roku sponsorowaliśmy sprzątnięcie miliona plastikowych butelek typu PET ze środowiska, co było możliwe szczególnie dzięki Trash Mongers w Nigerii oraz Ecodrop w Ghanie, a także naszego partnera technicznego Empower.

By dać wyraz naszemu zaangażowaniu w sprawę, nasi pracownicy wyszli na ulice i przeprowadzili 22 września 2021 roku lokalną akcję sprzątania. 300 pracowników zebrało 370 kg śmieci w 7 miastach. To była nasza druga coroczna akcja wspierająca Dzień Sprzątania Świata. Planujemy znowu wesprzeć tę inicjatywę w 2022 roku.

Z wielkim zaangażowaniem staramy się zapewnić swoim pracownikom możliwości rozwoju, by znaleźli swoje własne miejsce w firmie. Jednym z naszym sposobów jest właśnie promowanie udziału w wydarzeniach, które mają pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Różnicujemy zespół kierowniczy!

Zawsze ceniliśmy różnorodność w naszej firmie i możemy się poszczycić tym, że nasi pracownicy to przedstawiciele 19 narodowości, pochodzący z 8 różnych kontynentów, w wieku 21–68 lat. Jeśli jednak chodzi o różnorodność płci, w 2020 roku kobiety zajmowały 22% stanowisk kierowniczych i żadna nie pełniła funkcji w ścisłym kierownictwie.

W zeszłym roku powiększyliśmy zespół ścisłego kierownictwa, a 25% stanowisk w zespole zajmują kobiety. Nie możemy się doczekać, by podzielić się z wami zaktualizowanymi danymi dotyczącymi różnorodności w naszej firmie w sprawozdaniu na temat zrównoważonego rozwoju w 2021 roku, który ma zostać opublikowany pod koniec pierwszego kwartału.