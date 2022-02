Skoda Enyaq Coupe iV – ruszyła produkcja w zakładach w Mlada Boleslav

W czeskich zakładach w Mlada Boleslav ruszyła produkcja elektrycznej Skody Enyaq Coupe iV. Docelowo fabryka montować ma ponad 120 egzemplarzy na dobę.

Zbudowana na platformie MEB elektryczna Skoda Enyaq Coupe iV miała swoją światową premierę całkiem niedawno, bo 31 stycznia 2022 roku, a już dzisiaj czeska marka poinformowała, że w zakładach w Mlada Boleslav rozpoczęła się oficjalnie produkcja tego modelu.

W stosunku do zwykłego SUV-a wersja z opadającym ku tyłowi dachem oferuje mniejsze opory powietrza (Cd 0,234), a zasięg – w przypadku wersji z bateriami o pojemności 80 kWh – dochodzić ma do 545 kilometrów. Co prawda odmiana Coupe ma mniejszy bagażnik niż zwykły Enyaq o 15 l, ale i tak oferuje niezłe 570 l (po złożeniu foteli aż 1700 l).

Docelowo Skoda Enyaq Coupe iV ma być produkowana w tempie ponad 120 egzemplarzy na dobę a montaż odbywa się w tych samych zakładach, co zwykły Enyaq iV i Octavia

Skoda Enyaq Coupe iV: dwa zestawy baterii, napęd na na tył lub 4×4

Oferowany po raz pierwszy w Europie „SUV coupe” czeskiej marki dostępny jest z dwoma wariantami baterii trakcyjnych: mniejsza ma 58/62 kWh a większa 77/82 kWh (pojemność baterii netto/brutto).

Bazowa wersja iV 60 jako jedyna dysponuję mniejszym zestawem akumulatorów a jej elektryczny silnik generuje moc 179 KM. Odmiana iV 80 – także z napędem na tylną oś – oferuje już 204 KM.

Dopiero kolejne warianty 80X oraz RS dysponują napędem 4×4 z dwoma silnikami o łącznej mocy 265 KM lub 299 KM. W przypadku blisko 300-konnej wersji Enyaq Coupe RS iV sprint do „setki” trwać ma tylko 6,5 s, chociaż prędkość maksymalną ograniczono tylko do 180 km/h.

Do 2030 roku czeska marka ma w planach wprowadzić do oferty co najmniej trzy kolejne całkowicie elektryczne modele, które będą mniejsze i zarazem tańsze od SUV-ów z rodziny Enyaq. Celem Skody jest zwiększenie europejskiego udziału w sprzedaży aut typu BEV (ang. battery electric vehicle) do 50-70 procent do 2030 roku, co pozwoli zredukować emisję spalin całej floty tej marki o ponad 50 procent w porównaniu do 2020 roku.

