Przed światową premierą nowej, elektrycznej limuzyny Volkswagena: nowy ID.7 jeszcze w kamuflażu

Volkswagen Group of America wraca na CES (Consumer Electronics Show) – największe na świecie targi elektroniki po sześcioletniej przerwie. Właśnie podczas tej imprezy, między 5 a 8 stycznia, Volkswagen pokaże swoją pierwszą elektryczną limuzynę, opartą na platformie MEB. Zaprezentowane w Las Vegas auto będzie zakamuflowane przy pomocy unikatowej technologii z wielowarstwowym lakierem do tworzenia efektów świetlnych na karoserii pojazdu. Kamuflaż jest interaktywny, co symbolizuje kolejny krok na drodze do cyfryzacji przyszłego flagowego modelu rodziny ID. którego studyjną wersję zaprezentowano w ubiegłym roku w Chinach. W tym aucie, podobnie jak w przypadku ID.7, nacisk położono na doskonałość aerodynamiczną, dzięki czemu zasięg nowego modelu rodziny ID. może wynieść nawet do 700 kilometrów (wg WLTP).



„Wraz z nowym ID.7 rozszerzamy naszą ofertę modeli elektrycznych na wyższe segmenty. Nowa limuzyna będzie oferować najnowocześniejszą technologię i najwyższą jakość. ID.7 to jeden z dziesięciu nowych elektrycznych modeli, które planujemy wprowadzić na rynek do 2026 roku. Naszym celem jest zaoferowanie samochodów elektrycznych w każdym segmencie” – mówi Thomas Schäfer, szef marki Volkswagen Samochody Osobowe.



ID.7 oferuje jeszcze łatwiejszą obsługę i wyższy komfort

W najnowszym modelu opartym na platformie MEB, VW zareagował na opinie klientów i wprowadził oczekiwane przez nich modyfikacje. Z pewnością przełoży się to na lepsze wrażenia z użytkowania. W ID.7 do standardu należą między innymi:

• nowy design wyświetlaczy

• wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością

• 15-calowy ekran systemu inforozrywki

• nowe elementy sterowania klimatyzacją

• podświetlany touch slider



Nowy układ klimatyzacji z inteligentnymi nawiewami wyróżnia się niespotykanymi dotąd funkcjami. Na przykład ID.7 może wykryć, że kierowca zbliża się do auta i zacznie chłodzić wnętrze w gorące letnie dni lub ogrzewać wnętrze zimą, zanim kierowca wsiądzie do pojazdu. Nowo zaprojektowane wloty powierza „Smart Air Vents” kontrolują przepływ powietrza i ustawiają się w taki sposób, by jak najszybciej rozprowadzić powietrze po samochodzie. Jeśli w samochodzie są pasażerowie, powietrze może być kierowane wprost na ich ciała lub wentylować wnętrze pośrednio. To, co w danej chwili dzieje się z nawiewem przez cały czas widać na nowym, dużym wyświetlaczu. Wybrane scenariusze mogą zapisywane indywidualnie dla każdego użytkownika i później uruchamiane w razie potrzeby. Można je także aktywować za pomocą komend głosowych. Jeśli kierowca powie „Cześć Volkswagen, mam zimne ręce!”, ID.7 uruchomi ogrzewanie kierownicy, a na dłonie skierowane zostanie ciepłe powietrze.



Interaktywny kamuflaż

Na targach CES w Las Vegas VW pokaże model ID.7 w szczególnej odmianie, ukrytej pod kamuflażem. Nowa limuzyna wyróżnia się „cyfrowym” designem z unikatowym lakierem, który jest interaktywnie podświetlany. Na aucie jest 40 warstw lakieru, z których część jest przewodząca, a pozostałe cechują się właściwościami izolującymi. W sumie można niezależnie sterować 22 obszarami karoserii, które mogą świecić dzięki zjawisku elektroluminescencji. Podświetlenie może się zmieniać w rytm muzyki.

Kody QR na masce i po obu stronach samochodu stanowią swego rodzaju interfejs między światem fizycznym i cyfrowym. Cały kamuflaż również kontynuuje motyw kodu QR i w ten sposób ukrywa kontury auta w wersji produkcyjnej.



MEB pozwala na zaprojektowanie opływowej sylwetki przy zachowaniu przestronnego wnętrza

Pod względem stylistycznym ID.7 to rozwinięcie stylistyki znanej z innych modeli rodziny modeli ID. Charakterystyczne cechy sedana to opływowe nadwozie, które przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii, jak i zwiększenia zasięgu. Wloty powietrza umieszczone w przedniej części kierują przepływające przez nie powietrze w dół po bokach pojazdu do tyłu w przemyślany sposób. Tworzą one swego rodzaju kurtynę powietrzną, która uspokaja przepływ powietrza z boków pojazdu. Opadający ku tyłowi dach wygląda dynamicznie i przyczynia się do uzyskania bardzo niskiego współczynnika oporu powietrza. Zasięg wynosić ma do ok. 700 kilometrów1 (wg WLTP).



Podobnie jak inne modele z rodziny ID., także ID.7 bazuje na platformie MEB Grupy Volkswagen. Jej cechy charakterystyczne to krótkie zwisy i długi rozstaw osi (2,97 m), co przekłada się na przestronne wnętrze. W limuzynie, takiej jak ID.7 jest to szczególnie istotne.

Kampania elektromobilności Volkswagena: 500 000 aut na platformie MEB dostarczono do klientów

Wprowadzenie sedana ID.7 oznacza, że Volkswagen rozszerzy rodzinę w pełni elektrycznych modeli ID. na klasę wyższą średnią. To jeden z elementów strategii ACCELERATE. Volkswagen osiągnął już pierwszy kamień milowy: od przekazania klientom pierwszych egzemplarzy modelu ID.3 we wrześniu 2020 roku Volkswagen dostarczył na całym świecie poprzez swoje spółki zależne 500 000 pojazdów z rodziny ID. – ten cel udało się osiągnąć rok wcześniej niż planowano i to pomimo trwających trudności w łańcuchu dostaw.



Po modelach ID.32, ID.43, ID.5 i ID.64 (ten ostatni dostępny wyłącznie w Chinach) oraz nowym ID. Buzz5, ID.7 będzie szóstym modelem z rodziny ID. i drugim po ID.4 globalnym samochodem Volkswagena opartym na platformie MEB. Elektryczny sedan będzie oferowany na trzech najważniejszych rynkach – w Chinach, Europie i Ameryce Północnej. ID.7 przeznaczony na rynek europejski będzie produkowany w zakładach Volkswagena w Emden. W tej fabryce jest już produkowany Volkswagen ID.4.





1 Prognozowany zasięg przy realizacji cykli zgodnie z procedurą testową dla pojazdów lekkich (WLTP) na stanowisku do testów tocznych (nie w wersji do produkcji seryjnej). Wartości zasięgu wg WLTP dla samochodów produkowanych seryjnie mogą się różnić w zależności od wyposażenia. W praktyce rzeczywisty zakres będzie się różnił w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z odbiorników komfortowych/pomocniczych, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów/ładunku i topografii.

2 ID.3 – Zużycie energii w kWh/100 km: 16,4-15,2; emisja CO₂ w g/km: 0. Dostępne są tylko wartości zużycia i emisji zgodnie z WLTP; brak danych NEDC.

3 ID.4 i ID.4 Pro Performance 150 kW (204 PS) – Zużycie energii w kWh/100 km: 16,5; emisja CO2 w g/km: 0. Dostępne są tylko wartości zużycia i emisji zgodnie z WLTP; brak danych NEDC.

4 ID.6 – Pojazd nie będzie oferowany do sprzedaży w Niemczech.

5 ID. Buzz i ID. Buzz Pro – zużycie energii w kWh/100 km: 21,7-20,6; emisja CO2 w g/km: 0. Dostępne są tylko wartości zużycia i emisji zgodnie z WLTP; brak danych NEDC.

Źródło: Volkswagen