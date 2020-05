Poznań inwestuje w kolejne autobusy elektryczne. Przybędzie 37 Solarisów

28 maja przedstawiciele Zarządu firmy Solaris i poznańskiego MPK podpisali umowę na dostawę 37 autobusów elektrycznych Urbino electric. 31 pojazdów będzie miało długość 12 metrów, 6 zaś będzie przegubowych o długości 18 metrów. Wartość kontraktu wynosi ponad 90 mln zł netto. Zgodnie z umową dostawy innowacyjnych Solarisów rozpoczną się jesienią 2021 roku.

– To bardzo dobra wiadomość dla Miasta, jego mieszkanek i mieszkańców. Kolejne autobusy z napędem elektrycznym oznaczają jeszcze bardziej ekologiczny transport publiczny, czystsze powietrze, a zatem i lepszą jakość życia, a na tym nam najbardziej zależy – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania. – Nie minął jeszcze rok, od kiedy do Poznania zawitały pierwsze „elektryki”, a już kupowane są kolejne. To pokazuje konsekwencję Miasta oraz MPK Poznań w staraniach o poprawę warunków życia. Warto podkreślić, że te działania są elementem szerszego programu. Przygotowujemy właśnie Strategię Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035, której głównym celem ma być wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Poznaniu.

Mieszkańcy Poznania mogą podróżować bateryjnymi Solarisami od kilku miesięcy. 21 e-busów producent dostarczył do MPK pod koniec 2019 i na początku 2020 roku. Nowa inwestycja powiększy dotychczasową elektryczną flotę Przedsiębiorstwa. Dzięki zamówieniu, linie w gęsto zaludnionych dzielnicach miasta będą obsługiwać bezemisyjne pojazdy, co przełoży się na lepsze powietrze i poprawi jakość życia mieszkańców.

– Zależy nam, aby komunikacja zbiorowa, zarówno autobusowa, jak i tramwajowa, była jak najbardziej dostępna, atrakcyjna i ekologiczna. Poprzez zakup bezemisyjnych autobusów staramy się spełnić wymogi, które stawia przed nami ustawa o elektromobilności. W dobie degradacji środowiska, uciążliwości spalin i hałasu w miastach, elektromobilność to konieczność – mówi Wojciech Tulibacki, Prezes Zarządu MPK Poznań Sp. z o.o.

– W Solarisie wierzymy, że przyszłość transportu publicznego będzie napędzana elektrycznie, dlatego niezwykle cieszymy się, że MPK Poznań zdecydowało się na transformację swojej floty z bezemisyjnymi autobusami Urbino electric. Inwestycje w zrównoważoną komunikację miejską pozwolą zapewnić wysoką jakość powietrza w mieście i zadbać o komfort życia jego mieszkańców, a to stawia Poznań wśród najbardziej nowoczesnych europejskich metropolii – powiedział podczas podpisywania umowy Petros Spinaris, Wiceprezes Zarządu Solaris Bus & Coach S.A.

Wszystkie 37 pojazdów będzie wyposażone w baterie Solaris High Power przeznaczone do szybkiego ładowania. W przypadku Urbino 12 będą to 4 packi o pojemności ponad 120 kWh, w przegubowcach zamontowane zostanie 6 packów o pojemności ponad 180 kWh. Baterie w poznańskich autobusach elektrycznych będą uzupełniane w ciągu dnia poprzez jedną z kilku szybkich ładowarek pantografowych. Dziś ładowarki umieszczone są na dworcu Os. Sobieskiego oraz na dworcu Garbary – w przyszłości zainstalowane zostaną tam dodatkowe urządzenia. Ponadto w ładowarki zostaną wyposażone dworzec na Górczynie i zajezdnia przy ul. Kaczej (nocami elektryczne pojazdy ładują się obecnie poprzez ładowarki plug-in w zajezdni przy ul. Warszawskiej).

Nowo zamówione Solarisy będą wyposażone podobnie do swoich elektrycznych poprzedników. Za napęd w każdym Urbino electric odpowiedzialna będzie oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami o mocy 125 kW każdy. Nowością jest przetwornica prądu, która zostanie wykonana w technologii SiC, czyli z wykorzystaniem węgliku krzemu, co pozwoli obniżyć zużycie energii w autobusie.

Klimatyzowane pojazdy będą monitorowane przez systemem kamer wewnętrznych, oraz – po raz pierwszy w autobusach poznańskich – zewnętrznych „obserwujących” prawy bok autobusu oraz pantograf. Dla wygody pasażerów na pokładzie dostępny będzie rozbudowany system informacji pasażerskiej, składający się z czytelnych, nowoczesnych tablic kierunkowych i wyświetlaczy w środku autobusu, systemu zapowiedzi głosowych i monitorów informacji publicznej. Dostępne, całkowicie niskopodłogowe pojazdy będą dodatkowo posiadać wyznaczoną przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. MPK zadbało także o miejsce do przewozu rowerów oraz ładowarki USB, a także zewnętrzne podświetlenie drzwi.

Solaris jest jednym z czołowych producentów autobusów elektrycznych w Europie. Portfel zamówień obejmuje w tej chwili około 1000 zero-emisyjnych pojazdów, które producent sprzedał już do 18 państw. Polska zajmuje 5. miejsce w Europie pod względem liczby elektrycznych autobusów w miastach. Głównym partnerem w transformacji transportu publicznego na zero-emisyjny dla polskich miast i operatorów transportu publicznego jest firma Solaris, która dostarczyła na ten rynek ok. 70% wszystkich elektrycznych autobusów.

Na zdjęciu (od lewej): Jacek Jaśkowiak (Prezydent Miasta Poznania), Petros Spinaris (Wiceprezes Solaris Bus & Coach S.A.), Wojciech Tulibacki (Prezes Zarządu MPK Poznań).