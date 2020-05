Łukasz Zadworny, dyrektor marki Volkswagen w Polsce mówi o obecnej sytuacji i planach (video)

– Podczas wideokonferencji prasowej, Łukasz Zadworny omówił działania marki Volkswagen w związku z pandemią koronawirusa

– przełomowa oferta finansowa Volkswagena

– nadchodzi nowy Tiguan – nowa generacja bestsellerowego modelu

– wprowadzenie do oferty elektrycznego ID.3 i stopniowa elektryfikacja pozostałych modeli

Podczas wideokonferencji prasowej Łukasz Zadworny, dyrektor marki

Volkswagen w Polsce omówił m.in. działania podjęte w sieci dealerskiej w

świetle pandemii, nową ofertę finansową Volkswagena oraz najbliższe plany związane z wprowadzeniami do portfolio marki modeli: ID.3 oraz nowego Tiguana.

Jednym z pierwszych zagadnień poruszonych podczas wideokonferencji była sytuacja w sieci dealerskiej. „Przez cały czas, od ogłoszenia lockdownu aż po dziś, nasze autoryzowane salony i serwisy pozostały otwarte. Wydaliśmy szereg rekomendacji, wprowadzono rozwiązania, podnoszące bezpieczeństwo i mające na celu zminimalizowanie ryzyka, związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa.” – zaznaczył Łukasz Zadworny. Na wadze zyskały także nowe rozwiązania, związane z przenoszeniem wielu aktywności do Internetu. Odnosząc się do tej kwestii, dyrektor

marki Volkswagen w Polsce zaznaczył: „(…) konsultanci w ramach projektu e-Home obsłużyli dotąd 462 osoby. Co ważne, e-Home pozwolił nam już sprzedać kilka samochodów. Wiążemy spore nadzieje z tym projektem i jestem przekonany, że poza sprzedażą aut, pozwoli on nam wyciągnąć szereg przydatnych wniosków, przyczyniając się do podnoszenia naszych online’owych kompetencji.”

Mimo pandemii, 2020 rok przebiega pod znakiem debiutu nowych modeli Volkswagena – zaczęło się od Golfa ósmej generacji, wkrótce przedstawiony zostanie nowy Tiguan.Model, który w ubiegłym roku zyskał miano najchętniej kupowanego samochodu marki i koncernu Volkswagen. „Każdego dnia w 2019 roku z fabryk Volkswagena na całym

świecie wyjeżdżało prawie dwa i pół tysiąca Tiguanów. Od 2007 roku Volkswagen wyprodukował już ponad 6 milionów egzemplarzy tego modelu, co pozwoliło mu zostać najpopularniejszym SUV-em w Europie.” – powiedział Łukasz Zadworny, dodając – „Ogromny sukces Tiguan odnosi również w Polsce. W minionym roku sprzedaliśmy ponad 8 tysięcy egzemplarzy tego modelu. 16 procent klientów zdecydowało się na

wersję siedmioosobową, czyli Tiguana Allspace. 35 procent klientów wybrało wersję z napędem na cztery koła 4MOTION”.

Jeśli chodzi o nowego Tiguana, dyrektor marki Volkswagen zdradza, że „wśród licznych systemów bezpieczeństwa, znaleźć będzie można Travel Assist – system, który został wprowadzony do aut naszej marki wraz z ubiegłorocznym debiutem nowego Passata. Niebagatelne znaczenie ma dla nas fakt, że Tiguan będzie dostępny w wersji hybrydowej plug-in, z zasięgiem ponad 50 kilometrów na energii elektrycznej”.

W bliższej i dalszej przyszłości Volkswagen stawia na samochody elektryczne. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, ID.3 zadebiutuje na naszych drogach już latem, ID.4 w pełnej krasie zostanie zaprezentowany w drugim półroczu. To pierwsze modele z rodziny ID., która na przestrzeni najbliższych lat będzie odzwierciedleniem kompetencji i siły marki.

Osoby, które zdecydowały się zarezerwować ID.3 w limitowanej wersji 1st, już w czerwcu będą mogły go zamówić i poznają szczegóły związane z finansowaniem zakupu oraz z wyposażeniem auta. Cennik ID.3 zostanie zaprezentowany na przełomie lipca i sierpnia. „Dotrzymamy słowa i w podstawowym wariancie ID.3 będzie kosztować mniej niż 130.000 złotych. Jestem przekonany, że dzięki bardzo bogatemu wyposażeniu i atrakcyjnej ofercie model ten będzie stanowić punkt odniesienia dla konkurentów.” – mówi Dyrektor marki Volkswagen.

Łukasz Zadworny zaznaczył: „Wiemy, że nie wszyscy rozważają jeszcze zakup auta elektrycznego. Dla tych osób przygotowaliśmy szeroką gamę modeli hybrydowych typu plug-in o dużym zasięgu elektrycznym. Nasze hybrydy na energii elektrycznej potrafią przejechać około 50 kilometrów, co na co dzień po mieście pozwala poruszać się bezemisyjnie”. W ofercie Volkswagena jest hybrydowy Passat GTE, do którego wkrótce

dołączy Golf ósmej generacji zarówno w wersji PHEV, jak i GTE z zespołem napędowym o mocy 245 KM. Na szczycie hybrydowych modeli znajdzie się Touareg R o mocy 462 KM. W wersji PHEV dostępne będą także Arteon i nowy Tiguan. „Będziemy mogli pochwalić się najszerszą ofertą aut wyposażonych w tego typu napęd wśród najpopularniejszych marek w Polsce.” – podsumowuje Łukasz Zadworny.

Podczas wideokonferencji dużo czasu poświęcono nowej ofercie marki, przygotowanej dla samochodów już wyprodukowanych, z roku produkcji 2019 i 2020. „Pierwsze z rozwiązań to spłata przez nas trzech pierwszych rat leasingowych (…). Mówiąc wprost – w wypadku leasingu koszt użytkowania nowego Volkswagena przez pierwsze trzy

miesiące bierzemy, po prostu, na siebie.” – wyjaśnia Łukasz Zadworny. I dodaje – „Oferujemy także możliwość skorzystania z ubezpieczenia komunikacyjnego na 1 rok za 1 zł dla leasingów i kredytów EasyBuy i EasyDrive. Tym samym, przejmujemy na siebie kolejne obciążenie, co leasing czy kredyt na auto czyni jeszcze bardziej przystępnym”.

„Zdajemy sobie z sprawę, że wiele osób obawia się teraz o stabilność zatrudnienia, dlatego oferujemy również ubezpieczenie od utraty pracy. Ochrona ubezpieczeniowa działa przez rok od zawarcia umowy. Ubezpieczenie to oferujemy w ramach leasingów Easy Drive i Easy Buy, jako integralną część tych produktów finansowych. Obecna sytuacja jest wymagająca dla całej branży motoryzacyjnej, w tym także i dla nas.

Optymizmem napawa zainteresowanie naszymi produktami w Internecie. Liczę, że kolejne tygodnie i miesiące przyniosą sporo dobrych doświadczeń.” – podsumowuje Łukasz Zadworny, Dyrektor marki Volkswagen.



Zapis wideokonferencji marki Volkswagen można znaleźć tutaj:

https://youtu.be/aEHom4fvBnE