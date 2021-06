Porsche inwestuje w fabrykę ogniw akumulatorowych

Porsche robi kolejny krok w elektrycznej ofensywie: firma zainwestuje kwotę kilkudziesięciu milionów euro w nową spółkę Cellforce Group GmbH.

21 czerwca 2021 roku w centrum rozwoju w Weissach Porsche oraz partner joint venture – firma Customcells – ogłosiły uruchomienie produkcji wysokowydajnych ogniw akumulatorowych.

Nowe przedsięwzięcie, w którym Porsche objęło większościowy pakiet 83,75% udziałów, ma swoją siedzibę w Tybindze. To uniwersyteckie miasto znalazło się również na końcowej liście lokalizacji fabryki akumulatorów; zakłady mają znajdować się w bliskiej odległości od centrum badawczo-rozwojowego w Weissach oraz siedziby Porsche AG w Stuttgarcie-Zuffenhausen. Oczekuje się, że do 2025 roku liczba pracowników nowej spółki wzrośnie z 13 osób – tyle obecnie zatrudniają obie firmy – do nawet 80. Republika Federalna Niemiec i Badenia-Wirtembergia dofinansowują projekt kwotą w wysokości około 60 mln EUR.

– Ogniwo akumulatorowe to komora spalania przyszłości. Jako nowa spółka zależna Porsche, Cellforce Group odegra kluczową rolę w prowadzeniu badań, rozwoju, produkcji i sprzedaży wysokowydajnych ogniw akumulatorowych – komentuje Oliver Blume, prezes zarządu Porsche.

– Założyliśmy Customcells z myślą o opracowaniu dostosowanych do potrzeb klienta ogniw akumulatorowych [przeznaczonych] do najbardziej wymagających zastosowań – i możemy to teraz realizować wspólnie z Porsche. Celem planowanego zakładu produkcyjnego jest osiągnięcie minimalnej rocznej mocy produkcyjnej na poziomie 100 MWh , co odpowiada zbudowaniu wysokowydajnych akumulatorów dla 1000 pojazdów – informuje Torge Thönnessen, dyrektor generalny Customcells.

– Porsche powstało w 1931 roku w Stuttgarcie jako biuro inżynieryjno-rozwojowe. Do dziś nie można kupić techniki, która jest sercem naszych wyczynowych samochodów sportowych. Opracowujemy ją sami. Dlatego logiczne jest, że sami rozwijamy i budujemy kluczową technologię przyszłości – ogniwo akumulatorowe – mówi Michael Steiner, członek zarządu Porsche ds. badań i rozwoju.

Chemia nowych wysokowydajnych ogniw bazuje na krzemie jako materiale anodowym; aktualnie wydaje się, że jego zastosowanie pozwoli na znaczne zwiększenie gęstości mocy względem obecnych przyzwoitych akumulatorów seryjnych – informuje Porsche. Akumulator może więc oferować tę samą pojemność przy mniejszym rozmiarze. Nowa chemia zmniejsza rezystancję wewnętrzną akumulatora. Pozwala to wchłonąć więcej energii podczas rekuperacji, a jednocześnie zapewnia lepszą wydajność szybkiego ładowania. Kolejną wizytówką ogniwa Cellforce jest wyższa odporność na wysoką temperaturę. To wszystko cechy, które są cenione w sporcie motorowym. Użytkowanie na torze wyścigowym niekoniecznie wymaga jednak, aby akumulator funkcjonował w temperaturach poniżej zera i pozostawał stabilny na przestrzeni lat, mimo wielu cykli ładowania – to cele, które w przypadku nowej technologii ogniw muszą jeszcze zostać zrealizowane – pisze Porsche w komunikacie.

Na partnera w rozwoju ogniw dla nowej generacji akumulatorów litowo-jonowych wybrano BASF. W ramach współpracy BASF jest wyłącznym dostawcą wysokoenergetycznych materiałów katodowych HEDTM NCM do produkcji wysokowydajnych ogniw, które umożliwiają szybkie ładowanie i uzyskanie wysokiej gęstości energii. Od 2022 roku w swoich fabrykach w miejscowości Harjavalta w Finlandii (podstawowe produkty materiałów katodowych) oraz w Schwarzheide w Brandenburgii (materiały katodowe) BASF będzie w stanie wytwarzać materiały do produkcji akumulatorów o niskim śladzie węglowym.

Droga do joint venture i partnerzy

Pomysł na stworzenie fabryki wysokowydajnych ogniw akumulatorowych powstał z inicjatywy P3 Group – firmy konsultingowej z siedzibą w Stuttgarcie, która opracowała stosowną koncepcję i w 2019 roku, wraz z Customcells, złożyła wniosek o finansowanie w ramach europejskiej inicjatywy IPCEI EuBatIn (Important Project of Common European Interest – European Battery Innovation, z ang. Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania – Europejskie Innowacje z dziedziny Akumulatorów); jej celem jest budowanie konkurencyjnego europejskiego łańcucha wartości dla akumulatorów litowo-jonowych, opartego na innowacyjnych, zrównoważonych technologiach. Z branży motoryzacyjnej, jako partner, w projekt zaangażowało się Porsche. W tym roku P3 Group zdecydowała się zachować rynkową neutralność i niezależność i bezpośrednio nie angażować się w dalsze losy joint venture. Jako firma konsultingowa w branży technologicznej P3 działa z dogłębnym zrozumieniem technicznym dziedziny ogniw akumulatorowych i jest związana z Grupą Cellforce długoterminową umową serwisową.

Umowy pomiędzy Porsche oraz Customcells podpisano 21 maja 2021 roku. Dyrektorami zarządzającymi nowej spółki Cellforce Group GmbH są Markus Gräf (dyrektor operacyjny) i Wolfgang Hüsken (dyrektor finansowy) ze strony Porsche oraz Torge Thönnessen (dyrektor technologiczny) z Customcells.

Customcells specjalizuje się w rozwoju specjalnych ogniw litowo-jonowych. W oddziałach założonego w 2012 roku przedsiębiorstwa w Itzehoe (Szlezwik-Holsztyn) oraz w Tybindze (Badenia-Wirtembergia) opracowywane są i wytwarzane ogniwa akumulatorowe „made in Germany” przeznaczone do konkretnych zastosowań – od prototypów po małe i średnie serie.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG to producent samochodów sportowych. Firma została założona przez Ferry’ego Porsche w 1948 roku w Stuttgarcie, a od 2012 roku jest częścią Grupy Volkswagen. Obecnie zatrudnia około 36 tys. pracowników. W roku finansowym 2020 Porsche AG ustanowiło nowy rekord przychodów: ich wartość wzrosła do 28,7 mld EUR, przewyższając wynik z poprzedniego roku o ponad 100 mln EUR. Producent dostarczył wówczas klientom ponad 270 tys. samochodów sportowych i wygenerował zysk operacyjny w wysokości 4,2 mld EUR.

Źródło: www.evertiq.pl