Polska spółka podpisała umowę z FREYR Battery

Impact Clean Power Technology („Impact”) podpisał z firmą FREYR Battery, producentem czystych ogniw akumulatorowych nowej generacji, długoterminową umowę off take na dostawę energii o mocy 10-14 GWh w latach 2025-2030 – czytamy w komunikacie prasowym spółki.

Zgodnie z podpisaną umową, FREYR ma zapewnić dostawy zoptymalizowanych kosztowo i zdekarbonizowanych ogniw LFP do nowej gigafabryki Impactu, która rozpocznie produkcję w 2024 roku.

„Jest to nasza pierwsza umowa handlowa z klientem z branży elektromobilności. Stanowi ona wyraźny sygnał, że FREYR jest na dobrej drodze do produkcji ogniw LFP dla transportu, co pozwoli uzupełnić naszą ofertę zarówno dla stacjonarnych jak i mobilnych magazynów energii. Podobne umowy zawarliśmy z Nidec, Honeywell i Powin. Portfel zobowiązań FREYR do odbioru energii elektrycznej do 2030 roku przekracza obecnie skumulowany wolumen 130 GWh.” – mówi Tom Einar Jensen, współzałożyciel i dyrektor generalny FREYR.

Umowa ma zapewnić Impactowi możliwość realizacji produkcji własnych systemów bateryjnych w oparciu o europejski łańcuch dostaw. Jak czytamy w komunikacie, ogniwa LFP, które FREYR zamierza dostarczyć ze swojego zakładu produkcyjnego Giga Arctic w Mo i Rana w Norwegii, zostaną zintegrowane z produktami Impact, przeznaczonymi do wykorzystania w pojazdach użytkowych i innych zastosowaniach.

„Szukaliśmy zrównoważonego producenta LFP w Europie, który mógłby zaopatrywać nasz zakład w Pruszkowie, pomagając nam w zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na baterie dla transportu oraz stacjonarne magazyny energii. W FREYR znaleźliśmy podobnie myślącego partnera, który jest zaangażowany w dekarbonizację ważnych sektorów, takich jak m.in. transport komercyjny.” – komentuje Bartek Kras, prezes zarządu firmy Impact – „Konsekwentnie pracujemy nad zwiększeniem zdolności produkcyjnych systemów bateryjnych w naszej własnej GigafactoryX, tak aby do 2026 roku osiągnąć poziom 5 GWh rocznie.”

Umowa obowiązuje do 2030 roku, znajduje się w niej jednak zapis o możliwości przedłużenia. Impact zaznacza w komunikacie, że umowa jest ramowa i niewiążąca, a zlecenia będą realizowane zgodnie z potrzebami spółki i mogą osiągnąć kwotę 1,8 mld dolarów – na podstawie długoterminowych szacunków cen litu do 2025 r., według danych BNEF.

