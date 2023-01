MATERI’ACT— nowa spółka w obrębie Grupy FORVIA

Używać lepiej, używać mniej, używać dłużej — to podejście FORVII w kwestii neutralności klimatycznej. Efektem czego jest powstała, w ramach grupy, nowa spółka MATERI’ACT. Jej zadaniem ma być projektowanie i produkcja materiałów w sposób zrównoważony. Zarówno pod względem pochodzenia surowców, jak i metody ich obróbki. O czym świadczy nazwa nowego podmiotu, będąca skrótem od: Materials acting for the planet, czyli materiałów działających na rzecz planety.

Kwestie środowiskowe nie powinny być jedynie chwytem marketingowym, ale realnymi działaniami na rzecz trwałej zmiany. Wychodząc z takiego założenia FORVIA uruchomiła nową spółkę, która ma wytwarzać materiały, redukujące emisję CO2 nawet o 85% w porównaniu z obecnymi materiałami.

Cel: zerowa emisja

Nowy podmiot wnosi ponad 10-letnie doświadczenie w formułowaniu i przetwarzaniu materiałów pochodzących z recyklingu i pochodzenia biologicznego. Dąży on nie tylko do zerowej emisji netto, ale również do wygenerowania ponad 2 miliardów euro sprzedaży w 2030 roku oraz zatrudnienia 400 osób na trzech kontynentach w ciągu najbliższych dwóch lat.

— Nowa spółka ma za zadanie przyspieszyć proces realizacji jednego z najważniejszych celów FORVII, jakim jest doprowadzenie do neutralności produktów pod względem emisji CO2 — tłumaczy Ewa Kwiecińska, Country Communication Manager i dodaje — FORVIA jest pierwszą spółką z branży motoryzacyjnej, której cel potwierdzony został przez inicjatywę Science Based Targets initative (SBTi, a dzięki naszym działaniom zrealizowane zostanie także ważne życzenie użytkowników końcowych, aby ich pojazdy były bardziej zrównoważone.

Zrównoważone materiały

Asortyment produktów, które oferować będzie nowa spółka, obejmuje recyklingowane, biozwiązki i związki wychwytujące węgiel, folie pochodzenia biologicznego, włókna węglowe o niskiej emisji CO2 oraz zieloną stal dla przemysłu motoryzacyjnego i nie tylko. Surowce niezbędne do wytwarzania wspomnianych materiałów są zabezpieczone, dzięki współpracy z kluczowymi partnerami, m.in. Veolia, która oferuje surowce dla tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu czy Ananas Anam, specjalizujący się w wykorzystywaniu ananasa, do tworzenia materiałów mających zastąpić skórę.

Działania dla dobra planety

— Dzięki partnerstwom z innymi podmiotami możliwe jest budowanie nie tylko trwałej przewagi konkurencyjnej, ale także zwiększenie wydajności i wywarcie trwałego wpływu na przemysł — mówi Ewa Kwiecińska — Naszymi działaniami udowadniamy, że istnieją jakościowe alternatywy dla wykorzystywanych obecnie w branży motoryzacyjnej materiałów, co również może być elementem edukacyjnym i uświadamiającym inne podmioty na rynku — podkreśla Ewa Kwiecińska.

Nowa spółka swoją siedzibę będzie miała w Lyonie mieście położonym we Francji, gdzie od bieżącego roku ruszy centrum badawczo-rozwojowe. Pozwoli ono na ciągłe poszukiwania i rozwój procesu projektowania oraz produkcji zrównoważonych materiałów.

Grupa FORVIA

FORVIA łączy technologie i silne strony przemysłowe Faurecii i HELLI. Z ponad 300 zakładami przemysłowymi, 77 centrami badawczo-rozwojowymi i 150 000 pracownikami, zapewnia unikalne i kompleksowe podejście do teraźniejszych i przyszłych wyzwań motoryzacyjnych. Składająca się z 6 grup biznesowych z 24 liniami produktowymi i silnym portfolio obejmującym ponad 14 000 patentów, FORVIA dąży do tego, aby stać się twórcą zmian, zaangażowanym we wprowadzanie transformacji mobilności.