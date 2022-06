Pilkington Automotive Poland laureatem Nagrody Polonica Progressio

20 czerwca 2022 Ministerstwo Rozwoju i Technologii po raz pierwszy przyznało nagrody Polonica Progressio. Ustanowione przez ministerstwo wyróżnienie ma promować firmy zaangażowane w budowę konkurencyjności polskiej gospodarki. Jednym z nagrodzonych przedsiębiorstw jest Pilkington Automotive Poland.

Nowa nagroda dla firm

Pomysłodawcą nagrody Polonica Progressio był minister Waldemar Buda. Jej głównym celem jest wyróżnianie organizacji, które aktywnie działają na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. Kapituła, decydując o przyznaniu tytułów, oceniała takie czynniki jak innowacyjność, tworzenie wartości dodanej oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nagroda nakierowana jest na promocję firm polskich, ale doceniono również spółki zagraniczne, co pokazuje nazwa Polonica Progressio – pierwszy człon wskazuje na polski, narodowy charakter, drugi nawiązuje do koncepcji rozwoju i spaja wszystko w jedną całość. W pierwszej edycji tytuły przyznawano w sześciu kategoriach: Inwestor Zagraniczny, Eksporter, Innowator, Firma rodzinna, Społecznik, Lider Zrównoważonego Rozwoju. Wręczono także nagrodę specjalną za współpracę polsko-ukraińską.

Najlepszy inwestor zagraniczny

Laureatem w kategorii Inwestor Zagraniczny została spółka Pilkington Automotive Poland. Działa ona na polskim rynku od 1997 roku i zajmuje się produkcją szyb samochodowych, które trafiają do największych marek na cały świecie, takich jak Volkswagen, Opel, Toyota, Mercedes czy BMW. Spółka wytwarza także szyby do samochodów ciężarowych. Asortyment wytwarzanych przeszkleń jest bardzo szeroki i obejmuje szyby laminowane i hartowane, przednie i tylnie, a także boczne i dachowe.

Jest nam niezwykle miło, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii nagrodziło nas Nagrodą Polonica Progressio – mówi Janusz Kobus, V-ce Prezes Zarządu Pilkington Automotive Poland. – Pokazuje to, że przez dwadzieścia pięć lat obecności na polskim rynku zbudowaliśmy silną pozycję, czym przyczyniliśmy się do promocji i rozwoju polskiej gospodarki na świecie. Nagroda ta jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem i potwierdzeniem, że podążamy właściwą ścieżką.

Pilkington Automotive Poland posiada dwa zakłady na terenie Polski – jeden mieści się w Sandomierzu, drugi w Chmielowie. Chmielowska fabryka została w 2011 roku doceniona przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która przyznała jej tytuł największej inwestycji zagranicznej w Polsce. Spółka oferuje również sprzedaż oraz usługę wymiany i montażu szyb samochodowych w oparciu o sieć warsztatów własnych i salonów partnerskich, zlokalizowanych w większości miast i miejscowości w Polsce – m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie, Szczecinie czy Łodzi.

O firmie:

NSG Group jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych, działającym w trzech podstawowych sektorach: Motoryzacyjnym, Architektonicznym i Nowych Technologii. Sektor architektoniczny dostarcza szkło do zastosowań architektonicznych, energii słonecznej oraz innych sektorów. Sektor motoryzacyjny obsługuje rynek oryginalnego wyposażenia (OE) i części zamienne (AGR). Nowe Technologie to sektor obejmujący zróżnicowane i złożone procesy biznesowe i produkcyjne takie jak soczewki, światłowody do drukarek i skanerów, specjalistyczne włókno szklane służące do produkcji kordów stosowanych w paskach rozrządu oraz płatki szklane.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.pl.