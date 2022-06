Exact Systems przeznaczy jeden milion złotych na stypendia naukowe dla pracowników i ich dzieci

Exact Systems, lider branży kontroli jakości części samochodowych w Polsce i jedna z największych tego typu firm w Europie, uruchamia program stypendialny „Exact Future”. Celem projektu jest wsparcie edukacji uzdolnionych pracowników Grupy Kapitałowej Exact Systems oraz ich dzieci, którzy planują rozpocząć naukę na wyższej uczelni technicznej. Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o stypendia w wysokości 15 lub 20 tysięcy złotych. W sumie w ciągu trzech lat częstochowska spółka przeznaczy na wsparcie studentów milion złotych. Nabór do pierwszej edycji rusza 10 lipca i potrwa do 31 sierpnia br.

– Exact Systems od wielu lat angażuje się w projekty, których celem jest odpowiednie przygotowanie kandydatów do pracy w branży motoryzacyjnej. W tym roku obchodzimy nasze osiemnaste urodziny, wkraczamy w „dorosłość” i dojrzeliśmy do tego, żeby w tę „dorosłość” pomóc finansowo wkroczyć młodym osobom rozpoczynającym swoją ścieżkę zawodową. Każde studia, niezależnie czy w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, oznaczają spore koszty. I nawet łączenie ich z pracą, do czego my zachęcamy, nie zawsze zapewnia odpowiedni budżet. Wierzymy w to, że stypendia ufundowane przez Exact Systems staną się dodatkowym bodźcem, który zmobilizuje do nauki, zdobywania doświadczeń zawodowych i chęci rozwoju – mówi Paweł Gos, prezes zarządu Exact Systems i pomysłodawca projektu.

Stypendium na start …

Exact Systems zaprasza tegorocznych maturzystów planujących rozpocząć swoją wyższą edukację na kierunkach inżynieryjno-technicznych do udziału w programie stypendialnym „Exact Future”. Celem projektu jest wspieranie młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z branżą motoryzacyjną oraz zapewnienie optymalnych warunków kształcenia w trakcie studiów na jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce lub za granicą. Mogą w nim wziąć udział pracownicy, zleceniobiorcy i pracownicy tymczasowi Grupy Kapitałowej Exact Systems (Exact Systems, AAS i AAS Recruitment) oraz ich dzieci do 26. roku życia.

– Na początek projekt kierujemy do naszych pracowników. Rodzina Exact Systems jest bardzo duża. Każdego dnia do pracy w zakładach produkcyjnych w Polsce delegujemy ponad 3 tysiące kontrolerów jakości, operatorów produkcji, monterów i pracowników produkcyjnych. To wśród nich szukamy przyszłych stypendystów – mówi Paweł Gos.

W pierwszej edycji „Exact Future” zostanie przyznanych 20 stypendiów: 5 stypendiów w wysokości 20 tys. zł każde dla studentów uczelni zagranicznych studiujących za granicą oraz 15 stypendiów w wysokości 15 tys. zł każde dla studentów uczelni polskich studiujących w Polsce. Stypendia są jednoroczne i zostaną wypłacone w dwóch transzach: przed rozpoczęciem pierwszego roku studiów oraz po zaliczeniu pierwszego semestru studiów. Całkowita wartość projektu planowanego na trzy lata wynosi 1 mln zł.

… czas start

Kandydaci mogą aplikować o stypendium poprzez formularz zgłoszeniowy (link) od 10 lipca do 31 sierpnia 2022 roku. Należy do niego dołączyć między innymi kopię decyzji uczelni wyższej potwierdzającej przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne I stopnia lub studia jednolite w roku akademickim 2022/2023 oraz kopię dyplomu z matury wraz z ocenami. Rekrutacja składa się z trzech etapów, podczas których pod uwagę będą brane m.in. takie czynniki jak wskazana przez kandydata uczelnia wyższa, wyniki matury czy motywacja kandydata do podjęcia nauki na wybranej uczelni. Wyniki zostaną ogłoszone do 26 września br.

Wszystkie informacje na temat programu „Exact Future” oraz regulamin akcji są dostępne na stronie https://exactsystems.pl/exactfuture.

Biznes w parze z nauką

Częstochowska firma z branży motoryzacyjnej od lat efektywnie prowadzi projekty łączące świat biznesu ze światem akademickim. Flagową inicjatywą edukacyjną jest program „Akademia Jakości”, dzięki któremu już kilka tysięcy kontrolerów jakości podniosło poziom swoich kompetencji zawodowych z zakresu metod i technologii wykorzystywanych w kontroli jakości w zakładach produkcyjnych. Exact Systems jako pierwsza firma motoryzacyjna w Polsce rekrutuje i prowadzi szkolenia adaptacyjne całkowicie online. Platforma rekrutacyjna pozwala również na bieżąco sprawdzać poziom kompetencji zespołu oraz oferować indywidualnie dopasowane szkolenia i kursy. Spółka współpracuje także z Politechniką Częstochowską przyczyniając się do wzrostu potencjału badawczego uczelni.

– Od wielu lat angażujemy się w propagowanie wiedzy na temat motoryzacji, inspirowanie producentów i dostawców do podejmowania świadomych działań. Jesteśmy autorem największego w Polsce badania nastrojów przedstawicieli automotive MotoBarometr. A od ubiegłego roku organizujemy jedno z największych w Polsce spotkań branży motoryzacyjnej wypełnione licznymi prelekcjami i rozmowami o kondycji sektora, rynku pracy i kierunkach rozwoju – mówi prezes zarządu Exact Systems.

Exact Systems sp. z o.o. jest międzynarodową grupą dostarczającą elastyczne rozwiązania w zakresie produkcji, jakości i logistyki od 2004 roku. Oferta firmy dostępna jest w 13 krajach, w których grupa posiada swoje przedstawicielstwa: Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii oraz Chinach. Klientami grupy są przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, elektronicznej, RTV i AGD, medycznej, kosmetycznej, centra logistyczne, również te działające w przestrzeni e-commerce. Współpraca z Exact Systems pozwala osiągnąć najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Poprzez usługi outsourcingowe, polegające m.in. na kontroli jakości (selekcji, naprawie i sortowaniu części oraz wyrobów gotowych), reprezentacji u Klienta (Rezydentura) czy Audytach pomaga uniknąć potencjalnych konsekwencji z tytułu niezgodności jakościowych.

Więcej informacji o firmie dostępnych jest pod adresem: www.exactsystems.pl.