Paliwo z odpadów: Volkswagen napędza statki transportujące samochody zużytym olejem z restauracji

Do obsługi transportu morskiego w Europie koncern Volkswagen wykorzystuje na stałe dwa wyczarterowane statki transportowe. Kursują one 50 razy w roku na trasie z Emden (Niemcy), przez Dublin (Irlandia), Santander (Hiszpania) i Setubal (Portugalia) z powrotem do Emden. Za każdym razem na pokładzie znajduje się do 3.500 samochodów, co oznacza, że rocznie przewożą one 250.000 nowych aut marek AUDI, SEAT, SKODA, Volkswagen Samochody Osobowe i Volkswagen Samochody Dostawcze.



Każdy statek ma długość 180 metrów i jest napędzany silnikiem MAN-a o mocy ponad 19.000 KM (14.220 kW). W przyszłości obydwa transportowce będą zaopatrywane w paliwo przez niderlandzką firmę GoodFuels – na morzu u wejścia do portu Vlissingen (Niderlandy). Dzięki temu emisja dwutlenku węgla w porównaniu z emisją przy wykorzystaniu tradycyjnego paliwa zmniejszy się o 85 procent – oznacza to, że na pokonywanej trasie zmaleje ona z ponad 60.000 ton do 9.000 ton rocznie. Poza tym niemal zupełnie wyeliminowana zostanie emisja tlenku siarki.



Wykorzystanie nowego paliwa jest elementem strategii zakładającej zmiany w zakresie logistyki koncernu, dzięki którym ma być ona zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. Kolejnym działaniem jest wykorzystanie do napędu frachtowców płynnego gazu ziemnego (LNG – Liquified Natural Gas). Chodzi o statki transportowe kursujące pomiędzy Europą a Ameryką Północną i Środkową. Oprócz tego transport materiałów oraz samochodów wewnątrz Niemiec odbywa się teraz za pośrednictwem DB Cargo z wykorzystaniem „zielonej” energii elektrycznej. „W ten sposób dział logistyki pomaga koncernowi Volkswagen stać się do 2050 roku przedsiębiorstwem neutralnym pod względem emisji CO2” – dodał Thomas Zernechel.