IVECO Poland otrzymuje nagrodę Fleet Leader 2020

Redakcja magazynu Fleet przyznała wyróżnienie Fleet Leader 2020 dla IVECO Poland – niekwestionowanego lidera samochodów napędzanych CNG i paliw LNG w transporcie ciężkim oraz flotach pojazdów dostawczych. Uroczyste wręczenie statuetki odbyło się podczas Konferencji Fleet Market WEEK 2020.

Warszawa, 30 listopada 2020 r.

Wyróżnienia Fleet Leader przyznawane są osobom i firmom z branży motoryzacyjnej i flotowej za wyjątkowe osiągnięcia w bieżącym roku. Tym razem branża flotowa spotkała się w sieci. Organizator targów Fleet Market przygotował cykl wykładów i prezentacji poświęconych elektromobilności i nowoczesnym formom zarządzana flotą samochodową. Konferencja Fleet Market WEEK odbyła się z okazji 12. edycji targów Fleet Market 2020.

W sektorze lekkich, średnich i ciężkich pojazdów użytkowych technologia gazowa oferuje decydującą przewagę nad konwencjonalnymi napędami. Dzięki intensywnym pracom rozwojowym prowadzonym od 1996 r. IVECO oferuje dojrzałą technologię zasilania gazem ziemnym, która od dziesięcioleci określa standardy pod względem niezawodności, wkładu w ochronę środowiska oraz zwrotu z inwestycji, zarówno gdy mowa o transporcie miejskim, regionalnym, jak i dalekobieżnym.

Dla IVECO siłą napędową rozwoju technologii gazowej zawsze była równowaga ekologiczna, dzięki stosowaniu gazu ziemnego i biometanu. Stosowanie tych paliw daje redukcję emisji cząstek stałych wynoszącą nawet 95%, a redukcja emisji CO2 w przypadku stosowania biometanu to również 95%. Dlatego LPG, szeroko stosowany w sektorze samochodów osobowych, nie był rozpatrywany przez IVECO ponieważ ten „skroplony gaz ropopochodny” jest produktem ubocznym pochodzącym z produkcji ropy naftowej, nie jest więc uznawany za paliwo alternatywne oraz dodatkowo powoduje znacznie wyższą emisję CO2 niż preferowane przez IVECO paliwa – gaz ziemny i biogaz.

Gaz ziemny, którego głównym składnikiem jest metan, jest paliwem kopalnym, takim jak benzyna czy olej napędowy, ale spala się w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Spaliny emitują przede wszystkim parę wodną – prawie nie dochodzi do emisji dwutlenku siarki i cząsteczek sadzy. Emisje CO2, tlenków azotu i tlenku węgla są tu znacznie niższe niż w przypadku pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. Gaz ziemny jest nietoksyczny i bezzapachowy, coraz częściej dodaje się do niego biometan, co dodatkowo poprawia równowagę środowiskową. W przypadku stacji tankowania CNG nie transportuje się go cysternami, a rurociągami podziemnymi, co zmniejsza natężenie ruchu drogowego.

Gdy technologia napędu elektrycznego i powiązana z nią infrastruktura są jeszcze we wstępnej fazie rozwoju, szczególnie w segmencie średnich i ciężkich pojazdów użytkowych, pojazdy zasilane gazem stanowią dojrzałą, ekologiczną i zrównoważoną alternatywę dla pojazdów zasilanych olejem napędowym: Zaawansowana technologia przyczynia się do poprawy jakości powietrza i życia, dzięki minimalnym poziomom emisji i znacznej redukcji hałasu.

Czynniki ekonomiczne również przekonują:

Pojazdy zasilane gazem z łatwością spełniają obecne i przyszłe normy emisji spalin, pozwalają na swobodny wjazd do stref niskoemisyjnych, umożliwiają nocne dostawy dzięki niskiej emisji hałasu, zużywają mniej paliwa i oferują korzystniejszy poziom TCO niż pojazdy z silnikiem wysokoprężnym. Ponadto coraz częściej obejmowane są rządowymi programami wsparcia oraz zapewniają ekologiczny wizerunek, który stanowi prawdziwą przewagę konkurencyjną nie tylko w sektorze komunalnym.

Wyróżnienie Fleet Leader 2020 dla IVECO Poland odebrał Tomasz Wykrota, Marketing Manager IVECO Poland, który powiedział: „W imieniu całego zespołu IVECO Poland serdecznie dziękuję za przyznane wyróżnienie Fleet Leader 2020. W segmencie pojazdów użytkowych coraz częściej mówimy o prądzie elektrycznym oraz wodorze, które będą paliwem transportu przyszłości. To nieunikniony, a zarazem dobry kierunek, ponieważ zmienia w sposób znaczący wpływ transportu drogowego na środowisko naturalne. Niemniej, zanim dotrzemy do tej przyszłości w segmencie pojazdów dostawczych i ciężarowych, już dzisiaj możemy zmniejszyć wpływ na środowisko poprzez wykorzystanie gazu ziemnego. Serdecznie dziękujemy wszystkim klientom, którzy zaufali technologii IVECO i wybrali do swoich flot pojazdy zasilane gazem ziemnym. Cieszy nas fakt, że możemy wspierać firmy, które już dzisiaj rozpoczynają proces transformacji swoich flot w kierunku ekologicznego transportu”.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

