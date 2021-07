Outsourcing jest na topie. Pajmon dba o kieszenie pracodawców

Wynajem pracowników, obsługa kadrowo-płacowa, delegowanie firmie z zewnątrz wykonania konkretnej usługi, i to bez ponoszenia zbędnych kosztów, pozwalają przedsiębiorcom zyskać oszczędności i ograniczyć sprawy kadrowe do minimum. Pajmon CPT proponuje najlepsze rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Poznaj zalety współpracy z Pajmon CPT.

Pajmon CPT sp. z o.o. wynajmuje pracowników stałych i tymczasowych na różnorodne stanowiska. Firma dostarcza specjalistów ze Wschodu do pracy w różnych gałęziach przemysłu: spożywczego, chemicznego, metalurgicznego, sanitarnego, budowlanego, motoryzacyjnego, paliwowo-energetycznego, odzieżowego, logistyki i przeładunku, obsługi klienta i wielu innych. Aktualnie w naszej bazie znajduje się 4500 wykwalifikowanych pracowników z: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii. Każdego miesiąca jesteśmy w stanie delegować do pracy ok. 250 osób. Obecnie współpracujemy z blisko 60 Kontrahentami. Przez ostatnie dwa lata swojej działalności nasi pracownicy znaleźli zatrudnienie w blisko 120 firmach.

Outsourcing usług otwiera oczy polskim firmom

Pajmon CPT jest firmą outsourcingową i zajmuje się również leasingiem pracowniczym. Co to oznacza w praktyce?

Załóżmy: firma produkcyjna X poszukuje grupy osób do pakowania kawy. Chce wynająć całą brygadę, by w terminie jednego miesiąca zrealizować ustalone zamówienie swojego klienta i wysłać kawę np. do Macedonii. Firma produkcyjna X nie ma czasu zatrudniać na własną rękę, nie chce prowadzić całej dokumentacji kadrowo-płacowej nowych pracowników. Co może zrobić firma produkcyjna X w tej sytuacji, aby zaoszczędzić czas i zyskać oszczędności nawet do 40 procent? Rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do Pajmon CPT, który świadczy usługi outsourcingu i leasingu pracowniczego.

Outsourcing to najogólniej zlecenie firmie z zewnątrz odpowiednich zadań, za które będzie ona odpowiedzialna. Outsourcing jest regulowany przez kodeks cywilny. Między klientem a pracownikami nie ma żadnego stosunku pracy. To firma outsourcingowa, w tym przypadku Pajmon CTP, pozostaje formalnie pracodawcą.

Wróćmy do naszej firmy produkcyjnej X, która decyduje się na outsourcing usług, czyli zleca firmie Pajmon wykonanie zadania: chce wysłać określoną liczbę palet z kawą do Macedonii w przeciągu jednego miesiąca. Proponuje konkretną kwotę za realizację tej usługi, a rozliczenie nastąpi po finalizacji tego kontraktu. Zadaniem firmy Pajmon jest wybranie odpowiedniej liczby osób do wykonania tego zadania, ustalenie pracownikom czasu pracy i stawki za 1 roboczogodzinę oraz wyznaczenie pracownikom w zakładzie klienta koordynatora, który będzie sprawdzał postępy ich pracy i weźmie pełną odpowiedzialność za efektywną i terminową realizację wspomnianej usługi.

Trudno się nie zgodzić, że outsourcing usług to najbardziej innowacyjna forma współpracy. Pozwala dobrać grupy wyspecjalizowanych pracowników – całe brygady doskonale sprofilowane zgodnie z branżą klienta. Pajmon CPT sam ustala plan realizacji ustalonej usługi w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie własnego personelu, co skutecznie obniża koszty klienta dotyczące zarządzania pracownikami. To odróżnia wykonawstwo usług w ramach outsourcingu od innych relacji między kontrahentami, gdzie wykonawca dostaje dokładne wskazówki od zleceniodawcy, jak powinien wykonać określone zadania.

Decydując się na outsourcing usług, klient zyskuje oszczędności, bo skutecznie redukuje koszty nadgodzin i etatów, ewentualne fluktuacje zatrudnienia, a firma Pajmon bierze na siebie sprawy związane z legalizacją zatrudnienia i obsługą kadrowo-płacową.

Outsourcing pracowniczy upraszcza rozliczenia pracowników

Drugą formą działalności firmy Pajmon jest outsourcing pracowniczy. Co oznacza? Outsourcing pracowniczy to wynajem pracowników wraz z powierzeniem Pajmon CPT części obowiązków związanych z firmą klienta, np. prowadzeniem działań administracyjnych i kadrowo-płacowych. Dzięki temu klient może skupić się na realizacji działań związanych z podstawową działalnością swojego przedsiębiorstwa, a tym samym zyskać przewagę nad konkurencją, która poświęca czas np. na rekrutacje i prowadzenie dokumentacji pracowniczej. To firma Pajmon rozlicza się z pracownikami tymczasowymi, płaci im wynagrodzenia, L4, urlopy. To w końcu firma Pajmon wysyła pracowników na okresowe badania, organizuje zastępstwa, prowadzi wszelkiego rodzaju szkolenia, czy wdraża systemy motywacyjne i świadczy usługi z zakresu mentoringu i coachingu. Personel zostaje doskonale sprofilowany do potrzeb klienta i jego branży. Jest z czego wybierać, bowiem firma Pajmon posiada w swojej bazie ok. 4500 osób (wśród nich są m.in.: tokarze, ślusarze, spawacze, elektrycy, pracownicy produkcji, magazynierzy, operatorzy maszyn, budowlańcy, mechanicy samochodowi i wielu innych).

Dzięki takiej różnorodności kandydatów Pajmon CPT potrafi prowadzić jednocześnie rekrutacje dla kilku różnych klientów. Sprawy kadrowe są powierzane odpowiednim fachowcom z firmy Pajmon, którzy posiadają wiedzę i doświadczanie oraz znakomicie orientują się w bieżących trendach na rynku pracy. Dzięki współpracy z firmą Pajmon można skutecznie zredukować koszty, przyspieszyć proces rekrutacji, dokonać selekcji kompetentnych pracowników i w ostatnim kroku wdrożyć ich do pracy.

Leasing pracowniczy dostarcza kompetentnych fachowców

Firma Pajmon świadczy również leasing pracowniczy, czyli skupia się na czasowym „wypożyczeniu” do firmy klienta odpowiednich pracowników, wybranych ze specjalnej bazy kandydatów. Ci pracownicy są delegowani do wykonania konkretnych zadań w firmie klienta.

Przedsiębiorstwo, które decyduje się na leasing pracowniczy, tę usługę kwalifikuje jako koszty zewnętrzne, a nie swoje koszty stałe. Tym samym zyskuje spore oszczędności i lepiej wykorzystuje kompetencje personelu w odniesieniu do aktualnych potrzeb zamawiającego. Dzięki firmie Pajmon klient zyskuje usprawnienie wewnętrznych procesów w swoim przedsiębiorstwie.

Jakie są inne korzyści korzystania z leasingu dla samego pracodawcy? – Klienci nie ponoszą żadnych obowiązków kadrowych związanych z rekrutacją i zatrudnianiem danego pracownika. Nie muszą także prowadzić dokumentacji personalnej, czy kierować takiego pracownika na badania lekarskie. To wszystko zapewnia Pajmon CPT. Zasady zatrudnienia pracownika tymczasowego określa podpisany przez nas kontrakt. Pracodawca – użytkownik może też przyjąć na siebie więcej obowiązków wobec pracownika, jednak Pajmon CPT zapewnia kompleksowe usługi w tych kwestiach – mówi Anna Flig, Kierownik ds. Kadr i Płac.

Jakie treści zawiera kontrakt zawarty pomiędzy klientem a firmą Pajmon? Najważniejsze wytyczne to: rodzaj pracy pracownika tymczasowego, kwalifikacje konieczne do wykonania danej pracy przez pracownika, okres trwania pracy tymczasowej, czas i miejsce jej wykonywania.

Co ważne, podczas wypożyczenia pracownika z Pajmon CPT między stronami umowy pozostają trzy podmioty:

1) pracownik podpisujący umowę z Pajmon CPT;

2) firma Pajmon CPT delegująca personel do wykonania pracy tymczasowej na rzecz i pod nadzorem pracodawcy użytkownika, czyli zleceniodawcy;

3) klient: pracodawca – użytkownik, który nie jest formalnie pracodawcą pracownika, ale wykonuje obowiązki pracodawcy w takim zakresie, jaki wynika z przepisów i umowy zawartej z Pajmon CPT.

Chcesz wiedzieć więcej na temat outsourcingu usług, outsourcingu pracowniczego i leasingu pracowniczym? Informacji udziela Anna Flig, Kierownik ds. Kadr i Płac z Pajmon CPT, tel.: 533 398 421, e-mail: anna.flig@pajmon.com.pl